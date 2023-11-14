Apple في طريقها لإتاحة تحميل التطبيقات من خارج متجرها آب ستور في 2024

Apple لديها نظامها البيئي المغلق والذي يربط كافة خدمات ومنتجات الشركة بشكل سلس كما يسمح لمستخدمي أجهزتها فقط بالإستفادة منه. ولهذا لا تعمل منتجات صانع الآيفون ببساطة مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد.

نظام Apple

ولكن يبدو أن الإيكو سيستم الخاص بشركة أبل قد أوشك على الإنهيار بسبب ضغوط الإتحاد الأوروبي من خلال قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي يمنع الإحتكار. ولهذا فإن آبل ستكون مُجبرة الفترة المقبلة على السماح بالتحميل الجانبي.

قد تقول أن آبل لن تسمح بذلك ولكن يبدو أن الشركة الأمريكية قد رضخت بالفعل، حيث تم العثور على دليل في الكود التجريبي لنظام التشغيل iOS 17.2 والذي يشير إلى أن أبل تتجه بالفعل نحو تمكين التحميل الجانبي على أجهزة الآيفون.

ما هو التحميل الجانبي

قد تبدو عبارة التحميل الجانبي غير مألوفة بالنسبة لعدد من المستخدمين، ويمكن وصف التحميل الجانبي بأنه عبارة عن طريقة تسمح للمستخدم بتحميل وتثبيت التطبيقات على جهاز الآيفون من متاجر خارجية بدلا من متجر آب ستور الخاص بشركة Apple.

وقانون الأسواق الرقمية الذي أطلقه الإتحاد الأوروبي، لحماية المنافسة ومكافحة الإحتكار. يستهدف شركات التكنولوجيا العملاقة لمنعها من استخدام نفوذها وافضليتها لتقويض المنافسة. وأحد متطلبات قانون DMA أنه سيجعل الشركات تسمح لمستخدميها بتنزيل أي تطبيق من أي مكان بدون أي مشكلة.

يذكر أن هناك تقارير سابقة قد كشفت عن قيام Apple بالتجهيز للتحميل الجانبي ولكن بشكل سرى على نظام التشغيل iOS 17 لكي يتمكن مستخدمي أوروبا من التحميل من أي متجر تطبيقات خارجي بسهولة، ومع الإصدار التجريبي من iOS 17.2، يشير الكود الداخلي إلى أن الأمر ليس مجرد إشاعة.

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أخيرا، من المتوقع أن تتيح آبل التحميل الجانبي على أجهزتها في أوروبا بحلول مارس 2024 وهذا قد يكون كرة الثلج التي تجعل الشركة تفقد مليارات الدولارات من متجرها آب ستور.