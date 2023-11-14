شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عزل 6 رواد فضاء لمدة عام استعدادا لرحلة للقمر .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تجربة عزل ستة روّاد فضاء لمحاكاة رحلة SIRIUS-23 ومدتها عام كامل إلى القمر، ستبدأ في موسكو اليوم 14 نوفمبر 2023، وكان أوليغ أورلوف مدير المعهد قد أعلن في وقت سابق أن طاقم SIRIUS-23 سيتألف من 5 مواطنين روس وهم قائد الطاقم يوري تشيبوتاريوف والمهندسة أنجيليكا بارفيونوفا والطبيبة كسينيا أورلوفا والباحثان كسينيا شيشينينا ورستم زاريبوف ومعهم الباحثة أولغا ماستيتسكايا من بيلاروس، بحسب RT.

ويذكر أنه كان من المقرر سابقا مشاركة ممثلين عن ناسا في هذه التجربة، لكن الجانب المريكي أعلن في شهر أبريل الماضي عن انسحابه، ومن المتوقع أن يشارك ممثلون عن الهند وجمهورية التشيك وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة وكوريا في التجارب خلال الدراسة التي تستمر لمدة عام.

ووفقًا لسيناريو التجربة، سيحلق الطاقم إلى مدار أرضي منخفض على متن مركبة نقل واعدة، ثم "يحلق" لمدة أربعة أيام أخرى إلى القمر، حيث "ستلتحم" المركبة بمحطة مدارية قريبة من القمر، وبعد شهر يجب أن تلتحق مركبة النقل المعدلة بالمشاركين في التجربة، وسيتعين على الطاقم العمل معها لمدة يومين دون استراحة للنوم.

وسيتعين على المشاركين في التجربة "الهبوط" على سطح القمر خمس مرات، وسيشارك في هذه العملية أربعة "رواد فضاء"، لتقييم مدى تأثير التوافق النفسي على فعالية العمل على سطح القمر.

ووفقا لبرنامج التجربة، سيعود الطاقم إلى الأرض في اليوم الـ 362 من المهمة. وتستغرق "العودة" أربعة أيام. ومن المقرر أيضا محاكاة حالات الطوارئ للمشاركين فيها خلال الفترة من اليوم 38 إلى اليوم 332 من التجربة.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) ينفذ في معهد المشكلات الطبية الحيوية بموسكو ويتضمن سلسلة من تجارب العزل لمحاكاة الرحلات الفضائية.