شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 1.25% فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت عملة البيتكوين ساحة التداول اليوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر بخسارة بلغت 1.25 %، ومع ذلك، لم يكن لهذا الانخفاض تأثير كبير على نقطة السعر التي ظلت البيتكوين عندها لفترة من الوقت، في وقت كتابة هذا التقرير، كان يتم تداول أغلى أصول العملة المشفرة بسعر 36,456 دولارًا، حيث انخفضت البيتكوين بمقدار 623 دولارًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقاً لموقع gadgets360.

أظهرت الأثير ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنسبة 0.42 % اليوم الثلاثاء، كان سعر ETH، في وقت كتابة هذا التقرير، يبلغ 2052 دولارًا، وارتفعت قيمة الأثير بمقدار 3 دولارات.

سجلت Tether وBinance Coin وUSD Coin وSolana وCardano وDogecoin وTron خسائر اليوم.

أثر انخفاض الأسعار أيضًا على Chainlink وPolkadot وWrapped Bitcoin وAvalanche وLitecoin وShiba Inu من بين العملات المشفرة الأخرى.

وفي الـ 24 ساعة الماضية، انخفض تقييم سوق العملات المشفرة بنسبة 0.66% ليصل حاليًا إلى مستوى 1.4 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

وفي الوقت نفسه، فإن العملات المشفرة الأخرى التي تمكنت من تسجيل مكاسب إلى جانب إيثر اليوم تشمل Polygon وBitcoin Cash وElrond وIota وArdor.