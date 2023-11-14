علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: شاومي تبيع أكثر من 1.44 مليون وحدة من Xiaomi 14 في 10 أيام

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - باعت شركة شاومي 1.45 مليون وحدة من سلسلة Xiaomi 14 في الأيام العشرة الأولى، وفقًا لتقرير Wall Street Insights.

وتم تحقيق هذا الإنجاز في الفترة من 31 أكتوبر، اليوم الأول للمبيعات، حتى 10 نوفمبر. وهو أيضًا رقم قياسي جديد لخط هواتف شاومي المتميزة.


ووفقًا للتقرير، ساعدت المبيعات القوية شركة شاومي على أن تصبح الشركة الرائدة في الصين للأسبوع الاربعة واربعين. واحتلت هواوي و Honor المركزين الثاني والثالث خلف شاومي في حصة السوق.

وانتقلت شاومي أيضًا إلى منصة Weibo للإعلان عن رقم قياسي جديد قدره 22.4 مليار يوان صيني (3 مليارات دولار) من الإيرادات عبر جميع القنوات في 11/11، أكبر حدث للتسوق في الصين.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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