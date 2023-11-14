شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تستعد للكشف عن ألعاب وتحديثات خلال حدث Indie World والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد نينتندو لكشف النقاب عن خليفة Switch فى عام 2024، لكن في نفس الوقت تستعد الشركة للكشف عن مجموعة من التحديثات والالعاب الجديدة خلال مؤتمرها Indie World والذى سيبدأ مساء اليوم 14 نوفمبر، وفقا لتقرير engadget.

وسيتضمن البث حوالى 20 دقيقة من الإعلانات والتحديثات المتعلقة بالألعاب المستقلة لمنصة Switch، عادةً عندما يتم عقد Indie World أو Nintendo Direct، فإن بعض الألعاب المميزة تصل إلى Switch eShop في نفس اليوم، لذلك من المحتمل أن يتم طرح بعض الألعاب الجديدة مساء اليوم.

أما بالنسبة للألعاب التى ستعرضها Nintendo، فلا يزال هذا لغزًا فى الوقت الحالى ، مع احتمال ظهور Hollow Knight: Silksong .

الجدير بالذكر ان Nintendo تعاونت مع Niantic في سبتمبر الماضى لتطوير لعبة Pikmin جديدة للهواتف المحمولة، والتى تعد واحدة من الألعاب المسلية للغاية، فيما يحمل الاصدار الجديد اسم Pikmin Finder ويمكن الوصول إلى لعبة الواقع المعزز من أي متصفح على هاتفك المحمول، سواء كان أيفون أو أندرويد.