تكنولوجيا: أحدث التسريبات تؤكد سلسلة Galaxy S24 لن تأتي بتغيير كبير في التصميم الخارجي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات على أن سامسونج لن تجري الكثير من التغييرات على التصميم الخارجي لسلسلة Galaxy S24 القادمة، حيث تستهدف العملاق الكوري التركيز على ترقية التكوينات الداخلية والبرمجيات.

بدأت شركة سامسونج العمل على تطوير جيل جديد من سلسلة هواتف Galaxy S، حيث تدعم العملاق الكوري سلسلة Galaxy S24 بتحسينات كبيرة في التكوينات الداخلية.

كما رصدت تسريبات مصورة لنماذج أولية لسلسلة Galaxy S24، والتي أوضحت أبعاد هذه الإصدارات، ولقد نشرت الصور التي توضح أبعاد Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus وأيضاً Galaxy S24 Ultra عبر حساب @SonnyDickson.

وتظهر نماذج هاتفي Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، مع زوايا دائرية، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

ويظهر Galaxy S24 Ultra بتصميم مستطيل، مع إعدادات للكاميرة الخلفية تتضمن 5 من الكاميرات، ولقد أوضحت التسريبات أن هذا الإصدار يتميز بأبعاد 162.3 في 79.0 في 8.7مم، وهي نفس الأبعاد المميزة لهاتف S23 Ultra تقريباً.

وتؤكد التسريبات على أن هاتف Ultra الجديد يأتي بتصميم مسطح بشكل كامل العام المقبل، ومن المتوقع أن يأتي Galaxy S24 Ultra بنفس الوزن المميز لإصدار العام الماضي أيضاً.

ويتميز Galaxy S24 Plus بأبعاد 158.5 في 75.9 في 7.75مم، بينما يأتي الإصدار الرئيسي Galaxy S24 بأبعاد 147.0 في 70.5 في 7.6مم، وهي الأبعاد ذاتها المميزة للإصدارات الرئيسية من سلسلة Galaxy S23.

ولقد أشارت التقارير السابقة إلى أن سامسونج تخطط لدعم الإصدارات القادمة بتصميم من التيتانيوم كبديل للتصميم المميزة من سبائك الألومنيوم، وتظهر النماذج الأولية من الهواتف باللون الأبيض في الصور المسربة، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط سامسونج لدفع إختيارات جديدة من الألوان العام المقبل.

من جانب أخر تدعم سامسونج Galaxy S24، وGalaxy S24 Plus وأيضاً Galaxy S24 Ultra بتقنية LTPO في الشاشة، كما تحصل هذه الإصدارات على ترقية في إعدادات الكاميرة.

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