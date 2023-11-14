شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظهور حقيبة أدوات ناسا بغلاف الأرض بعد فقدانها خارج المحطة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن مجموعة الأدوات التي أسقطها رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية (ISS) في وقت سابق من هذا الشهر ستصبح مرئية من الأرض وهي تطفو فوق المملكة المتحدة هذا الأسبوع.

واختفت حقيبة بها مجموعة أدوات، أثناء السير في الفضاء لرائدتى الفضاء ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، اللذين أمضيا ست ساعات و42 دقيقة خارج محطة الفضاء الدولية في 2 نوفمبر لاستكمال أعمال الصيانة، وفقاً لصحيفة "مترو".

ورصد مراقبو الطيران المجموعة الضالة وهي تنجرف ببطء إلى الفضاء، لكن ناسا سرعان ما قررت أنها لا تشكل أي تهديد للمحطة ويمكن تركها لمواصلة مدارها المنفرد.

وسيعود في نهاية المطاف إلى الأرض، ويحترق في الغلاف الجوي على ارتفاع حوالي 70 ميلاً فوق السطح، لكنه لا يزال يدور حول الكوكب بسرعة حوالي 7 كم / ثانية.

وفي هذا الأسبوع، ومع مرور محطة الفضاء الدولية فوق المملكة المتحدة، سيتمكن الأشخاص الموجودون على الأرض باستخدام مجموعة من المناظير من رؤية حقيبة الأدوات بأنفسهم.

واعتبارًا من يوم الجمعة، ستبدأ محطة الفضاء الدولية مهمة مدتها ثمانية أيام في التحليق فوق البلاد مرتين كل مساء، بين حوالي الساعة 5 مساءً و8 مساءً كل ليلة.

تتمتع الحقيبة بقدر بصري يبلغ حوالي 6، مما يعني أنه من غير المرجح أن تكون مرئية بالعين المجردة – ولكن يجب استخدام زوج من المنظار للقيام بالمهمة.

ومع ذلك، فإن أي شخص يأمل في إلقاء نظرة خاطفة سيحتاج إلى ليلة صافية ومدار واسع لمحطة الفضاء الدولية، في بعض الأيام، لن يكون الجو مرتفعًا جدًا في السماء، مما يعني أنه يمكن رؤيته لمدة دقيقة أو دقيقتين فقط، ويتأثر أكثر بالتلوث الضوئي.