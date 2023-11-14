شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يغير خوارزميات X لإظهار الحسابات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون موسك عن تغيير كبير في خوارزمية X بعد أن خسرت شركته للتواصل الاجتماعي 25 مليار دولار في عام واحد، حيث يقوم الرئيس التنفيذي لشركة X، بتغيير الخوارزمية لمساعدة المبدعين الصغار، وكتب ماسك على موقع X: "سيتم طرح تحديث رئيسي لخوارزمية التوصية خلال الأيام القليلة المقبلة".

و"سيساعد هذا في إظهار الحسابات الصغيرة والمشاركات خارج شبكة متابعات أصدقائك، كما هو الحال دائمًا، سيتم جعل هذا مفتوح المصدر وسيخضع للتحسين المستمر"، وذلك بحسب موقع thesun البريطانى.

التغيير الجديد هو محاولة لإظهار حسابات المستخدمين الجديدة التي تشترك معهم في اهتمامات مماثلة، وخاصة المستخدمين الذين لا تتم رؤية منشوراتهم كثيرًا، ويتناسب تعديل الخوارزمية الجديد تمامًا مع خطته لجعل X منصة للمبدعين، حيث يحصل المبدعون الصغار على فرصة لإحداث تأثير أكبر.

وقال " ماسك " إنه منفتح على النقد لكن الكثير من الناس أشادوا بالقرار الجديد، وأجاب أحد الأشخاص: "خطوة جيدة، أعتقد أن بعض أكبر الانتقادات التي أسمعها هي أن الحسابات الصغيرة لا يتم اكتشافها بسهولة كما تفعل الحسابات الكبيرة. وآمل أن يساعد هذا الأمر".

وكتب شخص آخر: "شكرًا لمساعدتنا في الحسابات الصغيرة"، واشترى ماسك تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وخسرت الشركة نحو 25 مليار دولار من قيمتها منذ الاستحواذ عليها، وفقا لتقرير من مجلة فورتشن.

وفي العام الماضي، اتخذ ملياردير التكنولوجيا العديد من القرارات المثيرة للجدل التي دفعت المعلنين إلى القفز من المنصة"، وخلال الفترة القصيرة التي قضاها مع الشركة، قام بتسريح 80% من موظفيها وتخلص من اسم تويتر.

ولإرضاء المسوقين، قام بتعيين ليندا ياكارينو، رئيسة الإعلانات في NBCUniversal، كرئيسة تنفيذية لشركة X في وقت سابق من هذا العام، وفي حين ادعى Musk وYaccarino أن X مزدهرة، إلا أنه لم يتم التحقق من ذلك بعد لأن الشركة لا يتعين عليها الإبلاغ عن بياناتها المالية.