تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف Honor 100 في 23 من نوفمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Honor إعلان تشويقي اليوم أكدت من خلاله على خططها للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor 100 في 23 من نوفمبر.

تستعد شركة Honor لإطلاق جيل جديد من هواتفها الذكية التي تتضمن هواتف Honor 100، وHonor 100 Pro، حيث تأتي الكاميرة الرئيسية في كلا الإصدارين بدقة 50 ميجا بيكسل، وميزة التثبيت البصري.

ولقد أكدت بعض التسريبات التي جاءت من السوق الصيني على أن Honor تدعم أحد الإصدارين بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وقدرة شحن أعلى من السرعة المقدمة في إصدارات الشركة المميزة Magic5 Pro وMagic V2.

كما أشارت تفاصيل أخرى إلى أن الإصدارات المرتقبة تتضمن رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وهي ترقية عن إصدارات الشركة السابقة، حيث تميز Honor 90 Pro بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1.

ومن المتوقع أن تشارك Honor مزيد من التفاصيل حول الإصدارات القادمة من خلال الإعلانات التشويقية، لذت نترقب مزيد من التفاصيل حول هذه الإصدارات.

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