شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثريدز تسمح لك حذف حسابك بشكل منفصل عن انستجرام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ميتا عن طريقة تمكنك من حذف ملف تعريف ثريدز الخاص بك دون الحاجة إلى حذف حسابك على انستجرام ، وستتمكن من الوصول إلى الميزة الجديدة من قائمة الإعدادات في قسم "حذف أو إلغاء تنشيط الملف الشخصي" الجديد، وفقًا لما نشره رئيس انستجرام Adam Mosseri ، وقال لا أملك هذه الميزة بعد ولكني أظن أن Meta ستجعلها متاحة للجميع قريبًا، وفقا لتقرير theverge.

وتعالج هذه القدرة الجديدة على حذف ملف تعريف Threads الخاص بك شكوى مبكرة من التطبيق، والتي تتطلب حاليًا التسجيل باستخدام حساب Instagram، ومع ذلك بعد وقت قصير من إطلاق التطبيق، قال موسيري إن الشركة "تبحث" عن طريقة تمكنها من حذف حساب Threads بنفسها. (وإذا كنت لا تريد حذف ملف تعريف Threads الخاص بك نهائيًا، فيمكنك دائمًا إلغاء تنشيطه.)

وشارك موسيرى أيضًا قائلا إن النظام الأساسي يطرح طريقة لإلغاء الاشتراك في عرض منشورات المواضيع الخاصة بك على Facebook وInstagram ، وظهرت الميزة لأول مرة خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وقد قدمتها شركة Meta بعد أن "سمعت تعليقات مفادها أنك تريد مزيدًا من التحكم في التجربة"، كما يقول موسيري .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج الشهر الماضي إن Threads لديها ما يقرب من 100 مليون مستخدم شهريًا ، وقد عثر محققو التطبيق على بعض الأدلة على بعض الميزات الجديدة الأخرى التي قد تأتي إلى التطبيق، بما في ذلك علامات التصنيف والرسائل المباشرة .