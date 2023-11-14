تكنولوجيا: هاتف Red Magic 9 Pro يأتي قريباً بتصميم مسطح في الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعقد nubia مؤتمرها القادم في 23 من نوفمبر لكشف النقاب عن هاتف Red Magic 9 Pro، ولقد أكدت الشركة من خلال إعلان تشويقي جديد على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم مسطح في الشاشة.

شاركت nubia إعلان تشويقي جديد اليوم يوضح ملامح تصميم هاتف Magic 9 Pro المرتقب، والذي يظهر بتصميم مسطح في الإطارات الجانبية، لذا لن يتضمن هذا الإصدار تصميم منحني، كما يؤكد الصورة الخاصة بالهاتف على أن لا يتضمن نتوء بارز للكاميرة الخلفية.

ويستهدف هاتف Red Magic 9 Pro تشغيل الألعاب بأعلى آداء، ولقد أشارت التسريبات التي نشرت عبر “Digital Chat Station” على أن الهاتف يأتي بمستشعر Samsung GN5 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم مستشعر 1/1.57، مع دعم ميزة التثبيت البصري.

أيضاً تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر JN1 من سامسونج بزوايا عرض فائقة الإتساع، وهو نفس المستشعر المستخدم في هواتف Xiaomi 14 وiQOO 12، ويتميز هذا المستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بحجم بيكسل 0.64um.

يذكر أن الإعلان التشويقي السابق أكد على أن هذا الإصدار يأتي بتصميم ثوري، مع تعزيز سعة البطارية، وأيضاً الآداء عن الإصدار السابق، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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