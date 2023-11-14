تكنولوجيا: هاتف OnePlus Ace 3 يأتي العام المقبل بشاشة منحنية بجودة 1.5K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق هاتف OnePlus Ace 3 في شهر يناير من العام المقبل، ومن المقرر أن يتميز هذا الإصدار بشاشة منحنية بجودة عرض 1.5K.

بدأت شركة وان بلس في العمل على تطوير جيل جديد من هواتفها المميزة، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات بعض التفاصيل حول الإصدار القادم من سلسلة OnePlus Ace.

وتستمر وان بلس في دعم الإصدار القادم بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت على غرار إصدار الشركة السابق Ace 2 Pro.

ولقد قدم موقع “Digital Chat Station” تفاصيل حول المواصفات الرئيسية المميزة لهذا الإصدار، حيث يأتي OnePlus Ace 3 بإطار بتصميم معدني من سبائك الألومنيوم الغير لامعه والتي تستخدم في تصميم ساعة ابل الذكية.

كما يضم الهاتف شاشة منحنية بجودة عرض 1.5K، مع طبقة زجاجية لحماية الهاتف، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، ومن المتوقع أن يضم الهاتف بطارية بسعة 5500 mAh، بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

ويضم Ace 3 مستشعر IMX890 رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل وحجم مستشعر 1/1.56 إنش، مع مستشعر IMX709 بدقة 32 ميجا بيكسل وعدسات telephoto، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يتميز الهاتف بشاشة OLED بتقنية LTPO وحجم 6.74 إنش، ومعدل تحديث 120Hz، أيضاً تدعم الشاشة نسبة سطوع 2600 nit.

المصدر

اعلان





