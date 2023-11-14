شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نتفليكس تتيح الألعاب السحابية لمستخدمى الكمبيوتر .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن منصة نتفليكس ستتوسع فى أنواع الألعاب التي تقدمها فى إطار غزوها للألعاب السحابية، فيما تقول Leanne Loombe رئيسة الألعاب الخارجية فى Netflix: "نشعر أن هناك فرصة كبيرة حقيقية مع السحابة لإنشاء نوع معين من تجربة الألعاب التي تم تصميمها خصيصًا لـ Netflix على التلفزيون ، وفقا لتقرير theverge.

ولا تزال جهود Netflix في مجال الألعاب السحابية مبكرة جدًا وتأتي بعد ما يقرب من عامين من إطلاق الألعاب حصريًا على الهاتف المحمول ، وفي الوقت الحالى يتوفر عنوانان فقط كجزء من اختبار الإصدار التجريبي السحابي على أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، بما في ذلك Oxenfree .

ولكن مع نمو الخدمة لتشمل المزيد من العناوين، تقول نتفليكس إن أنواع الألعاب المقدمة ستختلف بناءً على النظام الأساسى، مما يعني أنه ستكون هناك في النهاية عناوين على Netflix مصممة للعب فقط على التلفزيون أو الكمبيوتر الشخصي وليس الهاتف الذكي، ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل محددة ولكن أعتقد أن الألعاب ذات نمط وحدة التحكم لا تترجم جيدًا إلى شاشة تعمل باللمس.

ويوضح لومبى: "سيحدث التغيير بناءً على النظام الأساسي بالتأكيد عندما نبدأ في توسيع الخدمة السحابية إلى المزيد من المناطق وجلب المزيد من الألعاب، وستكون هذه الألعاب مختلفة بشكل إبداعي عن ألعاب الهاتف المحمول التي نصنعها.

وفى بعض الأحيان، ستكون الألعاب التي نطلقها على Netflix متاحة عبر الهاتف المحمول والتلفزيون والكمبيوتر الشخصي عبر السحابة، وفي بعض الأحيان ستكون هناك لعبة سحابية يمكن تشغيلها على التلفزيون وستكون مصممة خصيصًا لتلك التجربة.

وتبدو هذه الأخبار منطقية نظرًا لأن نتفليكس كانت تستثمر في مجال الألعاب الرائجة، وبدأت الشركة فى توظيف مطوري ألعاب الكمبيوتر في عام 2022، وفي هذا العام أضافت جوزيف ستاتن المخضرم في Bungie كمدير إبداعى الجدول الزمني غير واضح، ولكن نظرًا لمدى تقدم جهود Netflix في مجال الألعاب السحابية، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نرى أي إصدارات مصممة خصيصًا لتشغيل التلفزيون أو الكمبيوتر الشخصى.