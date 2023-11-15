شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة الرمز السرى للمحادثات المقفلة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة تتيح لك إخفاء المحادثات السرية في تطبيق المراسلة، باستخدام أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام Android، يمكنك تعيين رمز سري يسمح لك بإخفاء محادثات معينة من القائمة الرئيسية، وفقاً لموقع gadgets360.

حاليًا، يتيح لك تطبيق واتساب التمرير لأسفل في قائمة الدردشة لفتح محادثاتك المخفية، ولكن الميزة الجديدة ستخفيها حتى من الظهور حتى يتم إدخال الرمز السري، وفي الوقت نفسه، يعمل واتساب أيضًا على تطوير ميزة تسمح لك بتعيين اسم مستخدم للقنوات.

بعد التحديث إلى الإصدار التجريبي من واتساب لنظام التشغيل Android 2.23.24.20، ستتمكن من تعيين رمز سري للمحادثات المخفية في تطبيق المراسلة، لتفعيل الميزة اتبع الخطوات الاتية:

افتح قائمة الدردشات المقفلة واضغط على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى إعدادات قفل الدردشة ثم قم بتبديل إخفاء الدردشات المقفلة وأدخل رمزًا سريًا لا يُنسى. يطلب منك تطبيق واتساب على وجه التحديد اختيار رمز سري لا يُنسى، حيث أن إعادة تعيين الرمز السري الخاص بك ستؤدي إلى مسح جميع الدردشات المقفلة.

بمجرد إخفاء محادثاتك المقفلة، لن تكون مرئية في فئة الدردشات المقفلة التي تظهر عند التمرير لأسفل على الشاشة الرئيسية، وبدلاً من ذلك، سيتعين عليك إدخال الرمز السري في شريط البحث لفتح قائمة الدردشة المخفية (والمقفلة).

ستمنع ميزة إخفاء الدردشات المقفلة أي شخص يستخدم هاتفك من اكتشاف وجود محادثات مقفلة على هاتفك - بدلاً من التمرير لأسفل ببساطة، سيحتاج إلى إدخال الرمز السري الخاص بك.

إذا كنت ترغب في العودة إلى آلية القفل السابقة التي تحمي الدردشات ببصمة إصبعك، فيمكنك تبديل إخفاء الدردشات المقفلة باتباع الخطوات المذكورة أعلاه، بعد إدخال الرمز السري الخاص بك، ستكون الدردشات المقفلة مرئية مرة أخرى من خلال التمرير لأسفل على قائمة الدردشات الرئيسية.

وفي الوقت نفسه، اكتشف متتبع الميزات WABetaInfo ميزة جديدة قيد التطوير ستسمح للمستخدمين بتعيين اسم مستخدم للقنوات، بمجرد تعيين اسم المستخدم، سيتمكن المشتركون في قناتك من إدخال اسم المستخدم لفتح القناة، وفقًا للمتتبع، لا تزال الميزة قيد العمل، لذا لن يتمكن مختبرو النسخة التجريبية من تجربة الميزة حتى يتم طرحها على القناة التجريبية في وقت لاحق.