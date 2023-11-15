شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الأبعد على الإطلاق.. تلسكوب جيمس ويب الفضائى يرصد مجرتين جديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي للبحث عن المجرات المبكرة التي تم تضخيمها بواسطة هذه العدسة الكونية، اكتشفت بينجي وانج من كلية إيبرلي للعلوم بولاية بنسلفانيا وعضوة فريق JWST UNCOVER، اثنين من المجرات من أبعد المجرات على الإطلاق، وأعلى مجرات الانزياح الأحمر على الإطلاق، وفقاً لموقع space.

الانزياح الأحمر الكوني هو تمدد الأطوال الموجية للضوء، الناجم عن التوسع المستمر للكون، كلما كانت المجرة أبعد، كلما توسع الكون أثناء انتقال ضوء تلك المجرة عبر الفضاء للوصول إلينا، وبالتالي، كلما امتدت الأطوال الموجية لذلك الضوء، فإنها تنتقل من الأطوال الموجية الضيقة إلى الأطوال الموجية الأكثر احمرارًا، وفي النهاية تقع في منطقة الأشعة تحت الحمراء غير المرئية من الطيف الكهرومغناطيسي.

المجرات التي كانت موجودة قبل ما بين 300 إلى 400 مليون سنة فقط بعد الانفجار الكبير، امتد ضوءها إلى أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء التي لا يمكن للبشر رؤيتها، ولكن يمكن بالفعل اكتشافها بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) في تلسكوب جيمس ويب الفضائي (NIRCam) وكاميرات الأشعة تحت الحمراء القريبة.

تمكنت وانغ وفريقها من التعرف على الصور المُلتقطة بالعدسات لمجرتين إحداها، تسمى UNCOVER-z13 ("z" هي اختصار لكلمة "redshift")، ولها انزياح أحمر قدره 13.079، مما يؤكد أنها ثاني أبعد مجرة معروفة، (أبعد مجرة مؤكدة هي JADES-GS-z13-0، والتي اكتشفها تلسكوب جيمس ويب الفضائي أيضًا في عام 2022 ولها انزياح أحمر قدره 13.2.

المجرة الأخرى المكتشفة مؤخرًا، UNCOVER-z12، لديها انزياح أحمر قدره 12.393، مما يضعها في المركز الرابع في قائمة المجرات الأكثر بعدًا على الإطلاق.

ما يميز مجرتي UNCOVER على أنهما مختلفتان هو مظهرهما، ويبدو أن المجرات الأخرى التي تُرى عند انزياحات حمراء عالية مماثلة تبدو وكأنها نقطية، مما يشير إلى أنها صغيرة جدًا - لا يتجاوز عرضها بضع مئات من السنين الضوئية.