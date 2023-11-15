شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستثمر فى شركة ناشئة للدردشة الآلية مع "مشاهير افتراضيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري Alphabet الشركة الأم لـ Google محادثات لاستثمار مئات الملايين من الدولارات في Character AI وهى شركة للدردشة الآلية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتى تهدف للحصول على رأس مال لتدريب النماذج ومواكبة طلب المستخدمين، وفقاً لموقع gadgets360.

وبحسب التقرير، فإن الاستثمار سيعمل على تعميق الشراكة الحالية التي تمتلكها شركة Character - AI بالفعل مع جوجل، والتي تستخدم فيها خدمات Google السحابية ووحدات معالجة Tensor (TPUs) لتدريب النماذج.

يتيح موقع AI Character، الذي أسسه موظفا جوجل السابقان نوام شازير ودانيال دي فريتاس، للأشخاص الدردشة مع إصدارات افتراضية من المشاهير مثل بيلي إيليش أو شخصيات الرسوم المتحركة، أثناء إنشاء روبوتات الدردشة الخاصة بهم ومساعدي الذكاء الاصطناعي، إنه مجاني للاستخدام، ولكنه يقدم نموذج اشتراك يتقاضى 9.99 دولارًا، شهريًا للمستخدمين الذين يرغبون في تخطي الخط الافتراضي للوصول إلى برنامج الدردشة الآلي.

وجذبت روبوتات الدردشة الخاصة بـ AI Character، بأدوار ونغمات مختلفة للاختيار من بينها، المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، والذين ساهموا بحوالي 60 % من حركة مرور موقعها على الويب، وفقًا لبيانات من موقع Sameweb، تساعد التركيبة السكانية الشركة على وضع نفسها كمزود لرفاق الذكاء الاصطناعي الشخصي الأكثر متعة، مقارنة ببرامج الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT من OpenAI وBard من Google.

وقالت الشركة في وقت سابق إن موقعها الإلكتروني اجتذب 100 مليون زيارة شهرية في الأشهر الستة الأولى منذ إطلاقه.

وقالت المصادر إن شركة AI Character، تجري أيضًا محادثات لجمع تمويل الأسهم من مستثمري رأس المال الاستثماري، مما قد يقدر قيمة الشركة بأكثر من 5 مليارات دولار، في مارس، جمعت 150 مليون دولار في جولة تمويل بتقييم قدره مليار دولار.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المناقشات خاصة، إن المحادثات مع جوجل مستمرة وقد تتغير شروط الصفقة.

تستثمر Google في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك 2 مليار دولار لشركة صناعة النماذج Anthropic في شكل أوراق مالية قابلة للتحويل، بالإضافة إلى استثمارها السابق في الأسهم، وتستخدم Anthropic خدمات Google السحابية بالإضافة إلى أحدث إصدار من وحدات TPU.

يعد هذا جزءًا من الاتجاه الحديث الذي يعقد فيه كبار مقدمي الخدمات السحابية التقنية صفقات مع شركات الذكاء الاصطناعي لإغراءهم باستخدام سحابة أو أجهزة معينة في السباق المكثف على الكمبيوتر لبناء النماذج وخدمة المستهلكين، بما في ذلك استثمارات Microsoft في OpenAI وGoogle.

قالت رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، لينا خان، في حدث أقيم في سان فرانسيسكو الأسبوع الماضي، إن الوكالة تبحث في استثمارات مقدمي الخدمات السحابية في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لفحص أي سلوكيات مناهضة للمنافسة.