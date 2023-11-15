شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم ميزة Tap to Pay على iPhone بعد طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple مؤخرا عن طرح ميزة Tap to Pay على iPhone في فرنسا، مما يسمح للبائعين المستقلين والتجار الصغار وكبار تجار التجزئة في البلاد باستخدام أجهزة iPhone‌ كمحطة للدفع، وفقاً لموقع macrumors.

وقد وصلت ميزة Tap to Pay لأول مرة في فبراير 2022 في الولايات المتحدة، وتسمح لأجهزة iPhone بقبول المدفوعات عبر Apple Pay وبطاقات الائتمان والخصم غير التلامسية والمحافظ الرقمية الأخرى‌‌‌، يتم تشفير جميع المعاملات، وليس لدى Apple أي معلومات حول ما تم شراؤه أو الشخص الذي قام بالشراء.

كيفة استخدام الميزة

لا يلزم وجود أجهزة إضافية أو جهاز بطاقة ائتمان‌ لاستخدام ميزة Tap to Pay على iPhone، تستخدم هذه الميزة تقنية NFC لمصادقة المدفوعات غير التلامسية بشكل آمن، بالإضافة إلى أن الميزة تدعم أيضًا إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)، والذي يتضمن خيارات إمكانية الوصول.

وقالت جنيفر بيلي: "نحن متحمسون للغاية لتقديم خدمة Tap to Pay على iPhone للتجار في جميع أنحاء فرنسا، بحيث يكون لديهم طريقة بسيطة وآمنة وسرية لقبول المدفوعات غير التلامسية مع الاستفادة من قوة iPhone وأمانه وسهولة استخدامه".

يتطلب الضغط للدفع على ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ XS أو طرز أحدث، ويعمل لصالح العملاء مثل أي معاملة ‌‌‌‌‌Apple Pay‌‌‌‌ عادية، ويحتاج البائعون فقط إلى فتح التطبيق، وتسجيل عملية البيع، وتقديم ‌‌‌‌‌iPhone‌‌‌‌ إلى المشتري، الذي يمكنه بعد ذلك استخدام طريقة دفع مناسبة بدون تلامس.

أصبحت فرنسا المنطقة الثامنة التي تدعم ميزة Tap to Pay، بعد عمليات طرح مماثلة في المملكة المتحدة وأستراليا وتايوان والبرازيل وأوكرانيا وهولندا في وقت سابق من العام.

باستخدام هذه الميزة ، يمكن للشركات فتح قبول الدفع بدون تلامس من خلال تطبيق iOS الداعم، وهذا متوفر على iPhone Xs أو أحدث، وعند الدفع، يطلب البائع من العميل ببساطة الضغط على iPhone أو Apple Watch للدفع، وسيتم إتمام الدفع بأمان باستخدام تقنية NFC.

تؤكد أبل إلى أن الميزة الجديدة آمنة وأن بياناتك محمية، وأوضحت أن "الخصوصية أمر أساسي في التصميم والتطوير عبر جميع ميزات الدفع الخاصة بشركة Apple".

يتم تشفير جميع المعاملات التي تتم باستخدام Tap to Pay على iPhone ومعالجتها باستخدام Secure Element.