شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تلغى 180 وظيفة من قسم الألعاب لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغت أمازون حوالي 180 وظيفة من قسم الألعاب لديها وأفادت مصادر من رويترز وAftermath وBloomberg عن التخفيضات التي أثرت على فريق Game Growth بأكمله وجميع الموظفين العاملين في قناة Crown، وهي قناة Twitch المدعومة من أمازون، وبحسب ما ورد أشارت رسالة بريد إلكتروني مسربة إلى محور الشركة لإعادة تركيز الموارد على مجالات النمو مثل الألعاب الشهرية المجانية لمشتركي Prime ، وفقا لتقرير engadget.

وكتب كريستوف هارتمان، نائب رئيس ألعاب أمازون، في رسالة البريد الإلكتروني الداخلية التي اطلعت عليها رويترز: "بعد إعادة الهيكلة الأولية لدينا في أبريل، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى تركيز مواردنا بشكل أكبر على المجالات التي تنمو بأعلى الإمكانات لدفع أعمالنا إلى الأمام"، و"لقد استمعنا إلى عملائنا ونعلم أن تقديم الألعاب المجانية كل شهر هو أكثر ما يريدونه، لذلك نعمل على تحسين ميزة Prime لدينا لزيادة تركيزنا هناك ، وبحسب ما ورد بدأت الشركة بإخبار الموظفين صباح يوم الاثنين أنه تم إلغاء وظائفهم.

وتضمنت قناة Amazon’s Crown على Twitch، والتي تفيد تقارير The Verge بإغلاقها بعد أن استغنت أمازون عن موظفيها، عروضًا ومحتوى أصليًا، لقد كان يهدف إلى إضفاء طابع التلفزيون التقليدي، حيث يقدم برامج مدعومة بالإعلانات، بما في ذلك Screen Invaders، والتي تتميز "بألعاب الهاتف المحمول التي تم تحويلها إلى تجارب آركيد".

ومع ذلك، أشار تقرير من بلومبرج في وقت سابق من هذا العام إلى أن أمازون قامت بتضخيم مقاييس قناة كراون من خلال "المشاهدات غير المرغوب فيها"، أو الأشخاص الذين لا يشاهدون المعلنين بشكل نشط أو يخدمون أي غرض ، وكان عدد متابعي القناة ضئيلًا نسبيًا، وكان المشاركون في الدردشة متوافقين مع تقارير بلومبرج التي تفيد بأن شعبيتها ربما كانت أقل من المتوقع.

ويعد تخفيض الوظائف البالغ عددها 180 وظيفة اليوم جزءًا من عملية إعادة هيكلة أوسع شهدت أيضًا تخفيضات مزعومة في أقسام البث والبودكاست الأسبوع الماضي ، وقامت شركة بيع التجزئة عبر الإنترنت بتسريح موظفيها من وحدة الألعاب آخر مرة في أبريل، مما أثر على أكثر من 100 عامل من قسم الألعاب، و يقال إن الشركة ألغت 27000 وظيفة منذ الخريف الماضي كجزء من اتجاه أوسع لشركات التكنولوجيا الكبرى لشد أحزمتها وتشريد العمال في عام 2023.