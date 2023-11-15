شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشغل لعبة Call of Duty Modern Warfare III على الكمبيوتر.. المواصفات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Activision الإصدار الأحدث من امتيازها طويل الأمد في شكل Call of Duty Modern Warfare III، اللعبة متاحة الآن للمستخدمين للشراء واللعب عبر جميع المنصات بما في ذلك الكمبيوتر الشخصي وXbox وPlaystation والمزيد.

وليس هناك الكثير للحديث عن متطلبات الأنظمة الأساسية الأخرى لأنها توفر مجموعة من الأجهزة والألعاب التي يتم تحسينها عادةً للتشغيل على تلك الأنظمة الأساسية دون أي مشاكل، لكن لا يمكن قول الشيء نفسه عن ألعاب الكمبيوتر، وعادةً، تحتاج أجهزة الكمبيوتر إلى تلبية متطلبات نظام معينة لتتمكن من تشغيل اللعبة بكفاءة.

الحد الأدنى من المتطلبات للبدء في وضع تعدد اللاعبين، يجب أن يفي جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالحد الأدنى من المواصفات التالية:

نظام التشغيل (OS): Windows 10 64 بت (آخر تحديث)

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i3-6100 أو AMD Ryzen 3 1200

ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت

التخزين: SSD بمساحة متوفرة تبلغ 79 جيجابايت عند الإطلاق لـ COD HQ + MP (34 جيجابايت لـ MP إذا كان COD HQ مثبتًا بالفعل)

ذاكرة التخزين المؤقت للأصول Hi-Rez: تصل إلى 32 جيجابايت

بطاقة الفيديو: NVIDIA® GeForce® GTX 960 / GTX 1650 أو AMD™ Radeon RX 470

ذاكرة الفيديو: 2 جيجا بايت

الحد الأدنى من متطلبات اللعبة الكاملة: إذا كنت تتطلع إلى التعمق في تجربة Call of Duty: Modern Warfare III الكاملة، بما في ذلك الحملة وأوضاع اللعب الأخرى، فسيحتاج جهاز الكمبيوتر الخاص بك إلى تلبية الحد الأدنى من المتطلبات الأعلى قليلاً:

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i5-6600 أو AMD Ryzen 5 1400

مساحة التخزين: SSD بمساحة متاحة تبلغ 149 جيجابايت عند الإطلاق (78 جيجابايت إذا تم تثبيت COD HQ وWarzone بالفعل)

المواصفات الموصى بها: بالنسبة للاعبين الذين يرغبون في تحسين الإعدادات والاستمتاع بتجربة غامرة أكثر، تم تصميم المواصفات الموصى بها لتقديم 60 إطارًا في الثانية في معظم المواقف مع ضبط جميع الخيارات على مستوى عالٍ:

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7-6700K أو AMD Ryzen 5 1600X

ذاكرة الوصول العشوائي: 16 جيجابايت

بطاقة الفيديو: NVIDIA® GeForce® GTX 1080Ti / RTX 3060 أو AMD™ Radeon RX 6600XT

ذاكرة الفيديو: 8 جيجابايت

مواصفات تنافسية / 4K Urtla: بالنسبة لأولئك الذين يهدفون إلى الحصول على دقة FPS و4K عالية، توفر المواصفات التنافسية والفائقة القدرة الحصانية اللازمة لتجربة ألعاب من الدرجة الأولى:

وحدة المعالجة المركزية: Intel Core i7-8700K أو AMD Ryzen 7 2700X

ذاكرة التخزين المؤقت للأصول Hi-Rez: تصل إلى 64 جيجابايت

بطاقة الفيديو: NVIDIA® GeForce® RTX 3080 / RTX 4070 أو AMD™ Radeon RX 6800XT

ذاكرة الفيديو: 10 جيجابايت

بفضل هذه المواصفات، يمكنك توقع لعب سلس وبدقة عالية، وتحقيق أقصى استفادة من شاشتك عالية التحديث وتقديم تجربة لعب لا مثيل لها.