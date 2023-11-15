شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أيهما أفضل؟ M3 Max MacBook Pro مقابل M1 Max MacBook Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple الأسبوع الماضي طرازات MacBook Pro الجديدة المزودة بشرائح M3 وM3 Pro وM3 Max، كان أداء M3 Pro كان مخيبا للآمال بشكل عام مقارنة بـ M2 Pro وحتى M1 Pro، إلا أنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن M3 Max، باستخدام موقع Geekbench، يكون جهاز M3 Max بنفس سرعة ‌M2‌ Urtla، ويحصل على درجة أحادية النواة تبلغ 3217 ودرجة متعددة النواة تبلغ 21597، وفقاً لموقع macrumors.

يحصل ‌M2‌ Max على درجة أحادية النواة تبلغ 2737 ودرجة متعددة النواة تبلغ 21597، والفرق أكثر وضوحًا مقارنةً بـ 2021 M1 Max، وهو أول جهاز MacBook Pro مقاس 16 بوصة يحصل على شريحة سيليكون من Apple، يحتوي ‌M1 Max‌ على درجة أحادية النواة تبلغ 2379 ودرجة متعددة النواة تبلغ 12206.

تُظهر اختبارات القياس الأخرى تحسينات كبيرة مماثلة بين 2023 M3 Max و2021 ‌M1 Max‌، حيث حصل M3 Max على درجة وحدة المعالجة المركزية متعددة النواة تبلغ 1601، مقارنة بدرجة 788 من ‌M1 Max‌، واستغرق عرض الفصل الدراسي في Blender ثلاث دقائق ونصف باستخدام جهاز M3 Max، وثماني دقائق ونصف باستخدام جهاز ‌M1 Max‌.

استغرق تصدير فيديو بدقة 4K مدته 16 دقيقة مع تأثيرات متعددة خمس دقائق ونصف على M3 Max، وسبع دقائق ونصف على ‌M1 Max‌.

أما بالنسبة لسرعات SSD، فكانت نفس السرعة تقريبًا، شهد ‌M1 Max‌ درجات قراءة/كتابة تبلغ 5727/5980 على التوالي، بينما حصل M3 Max على درجات قراءة/كتابة 5032/6197 على التوالي.

لا تزال شريحة ‌M1 Max‌ شريحة فائقة السرعة وربما لن ترغب في الترقية إلى M3 Max إذا كان لديك بالفعل جهاز ‌M1 Max‌، ولكن في بعض الاختبارات، تصل سرعة الشريحة الجديدة إلى الضعف.