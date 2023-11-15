شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي؟ طريقة حذف حسابك على Threads بشكل منفصل عن انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما أطلقت Meta تطبيق Threads في يوليو، كانت إحدى شكاوى المستخدمين بشأن التطبيق هي أنه من المستحيل حذف ملف تعريف Threads الخاص بك دون حذف حساب Instagram الخاص بك أيضًا.

وحتى الآن، كان البديل الوحيد هو إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads "مؤقتًا"، ويجعل هذا الخيار منشوراتك وتفاعلاتك مع الآخرين غير مرئية على المنصة، لكنه يترك منشوراتك على خوادم Meta ما لم تقم بمراجعتها وحذفها يدويًا واحدة تلو الأخرى، وفقاً لموقع macrumors.

ولحسن الحظ، نشر آدم موسيري، رئيس انستجرام، أن الشركة كانت تفعل شيئًا أخيرًا لحل المشكلة، وهي بصدد طرح طريقة لحذف أو إلغاء تنشيط ملف تعريف Threads بشكل منفصل مع ترك حساب Instagram المرتبط سليمًا.

توضح لك الخطوات التالية كيفية حذف ملف تعريف Threads الخاص بك:

1- في تطبيق Threads، اضغط على أيقونة الملف الشخصي في الزاوية اليمنى السفلية من الشاشة.

2- اضغط على أيقونة القائمة المكونة من سطرين في الجزء العلوي الأيمن من ملفك الشخصي.

3- اضغط على "الحساب"، ثم اضغط على "حذف أو إلغاء تنشيط الملف الشخصي".

4- اضغط على حذف الملف الشخصي، ثم قم بتأكيد اختيارك.

إذا لم تشاهد الخيار، فهذا يعني أن الطرح لم يصل إليك بعد، ولكن لن يمر وقت طويل قبل أن يظهر، لذا تحقق مرة أخرى خلال يوم أو يومين.

وفقًا لموسيري، تطرح Threads أيضًا طريقة للمستخدمين لمنع منشورات Threads من الظهور على فيس بوك وانستجرام، عند اكتمال عملية الطرح، يمكن للمستخدمين العثور على خيارين في قسم الخصوصية في إعدادات التطبيق، ضمن "اقتراح منشورات على تطبيقات أخرى"، سيؤدي الضغط على هذا إلى الكشف عن مفاتيح منفصلة لإيقاف الاقتراحات على انستجرام وفيس بوك.