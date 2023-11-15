شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يجعل الذكاء الاصطناعى لعبة Grand Theft Auto 6 أفضل.. المطور يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الترقب لـ GTA 6 إلى ذروته حيث مضى أكثر من عقد من الزمن منذ أن أصدرت Rockstar آخر لعبة Grand Theft Auto، وخلال مقابلة، كشف شتراوس زيلنيك، الرئيس التنفيذي لشركة Take-Two Interactive، المالكة لشركة Rockstar مطورة اللعبة، عن تفاصيل جديدة حول العنوان القادم.

أوضح أيضًا كيف يمكن لظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي أن يجعل لعبة Grand Theft Auto التالية أفضل، وفي إحدى المقابلات في قمة مجلس بالي الدولي، بدا زيلنيك متفائلاً بشأن الذكاء الاصطناعي عندما سُئل عن فوائد التكنولوجيا لصناعة ألعاب الفيديو، حسبما ذكر موقع Inverse.

ومع ذلك، فقد أعرب عن قلقه من أنه "قد يكون أفضل، ولكن من المؤكد أنه لن يكون أسرع وأرخص"، وتوقع زيلنيك أيضًا أن السباق لتبني الذكاء الاصطناعي سيجبر شركة Take-Two على القيام باستثمارات كبيرة في تطوير منتجاتها الخاصة.

أوضح Zelnick أيضًا أن الاستثمار قد يكون يستحق العناء وأشار إلى أن المجال الوحيد الذي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين الألعاب فيه هو الشخصيات التي ليست من اللاعبين، وأشار أيضًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكنه إضافة المزيد من التنوع إلى الحوارات وجذب المزيد من اللاعبين لمواصلة العودة.

قال: الكل يعمل على ذلك. أنت شخصية قابلة للعب، وتتفاعل مع الشخصية غير القابلة للعب. هذا التفاعل مكتوب حاليًا. والشخصيات غير القابلة للعب ليست مثيرة للاهتمام بشكل عام. يمكنك أن تتخيل أن جميع الشخصيات غير القابلة للعب أصبحت مثيرة للاهتمام وممتعة حقًا.

GTA 6: ما نعرفه حتى الآن ومع ذلك، لم يؤكد Zelnick ما إذا كانت GTA 6 ستستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين الشخصيات غير القابلة للعب أو لإنشاء خريطة أكبر كما في Starfield. بصرف النظر عن تأكيد تكملة العالم المفتوح لـ Rockstar، لم يشارك أي تفاصيل أخرى.

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات حول أول مقطع دعائي رسمي للعبة GTA 6 على مقربة من الإنترنت، في الأسبوع الماضي، أكدت Rockstar سريعًا التسريب وأعلنت أن العرض الترويجي سيتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لـ Rockstar في ديسمبر المقبل.

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال سام هاوسر، المؤسس المشارك لشركة Rockstar: "في عام 1998، تأسست Rockstar Games على فكرة أن ألعاب الفيديو يمكن أن تصبح ضرورية للثقافة مثل أي شكل آخر من أشكال الترفيه، ونأمل أن نكون قد أنشأنا ألعابًا"، تحب جهودنا لتكون جزءًا من هذا التطور. يسعدنا جدًا أن نخبركم أنه في أوائل شهر ديسمبر، سنصدر العرض الأول للعبة Grand Theft Auto التالية.

