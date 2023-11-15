تكنولوجيا: الإعلان عن الدراجة الكهربائية Centurion No Pogo SL المزودة بمحرك Bosch Performance Line SX

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الكشف عن الدراجة الجبلية الكهربائية Centurion No Pogo SL (e-MTB). وتأتي الدراجة الإلكترونية خفيفة الوزن وهي مليئة بالكثير من التكنولوجيا.

يتم تشغيل الدراجة بواسطة نظام الدراجات Bosch Performance SX ويتم دعمها ككسارة درب. كما انها تستخدم نظام Bosch Performance Line SX الذي تم الكشف عنه مؤخرًا مع نظرة متوازنة.

يُزعم أن نظام Bosch الجديد يوفر شعورًا طبيعيًا عند استخدام مساعدة الدواسة. كما إن جاذبية ووظيفة نظام الدراجات Bosch Performance Line SX عالية جدًا.

تستخدم الدراجة مجموعة من الميزات لتقديم مساعدة مثالية للدواسة في كل ضربة. وتم تصنيع Centurion No Pogo SL من مواد خفيفة الوزن، مما يعزز جاذبيتها وقدراتها على الطرق الجبلية الصعبة.

يبلغ الحد الأقصى لعزم الدوران بالدراجة 55 نيوتن متر، ولكن إطارها الخفيف للغاية يجعلها نموذجًا للأداء. فهي يمكن أن تقطع المسار بسلاسة حتى عند التحرك صعودًا.

تحتوي الدراجة على غطاء محرك ومداخل تبريد للحفاظ على أدائها الأمثل. كما انها تشمل بطارية بقوة 400 واط وتوفر نطاقًا يصل إلى 85 كم. يمكن أيضًا تزويد الدراجة بموسع النطاق.

علاوةً على ذلك، تحتوي الدراجة على إطارات مطاطية من طراز Schwalbe Aerothan وسوف تتنقل بسلاسة حتى على التضاريس الصعبة.

تأتي الدراجة مجهزة بنظام تعليق من الطراز الأول يوفر ما يصل إلى 150 ملم من الحركة في الأمام و 145 ملم في الخلف. وتأتي الدراجة أيضًا إما بمحرك Shimano XT أو Sram XO Eagle Transmission.

يبدأ سعر دراجة Centurion No Pogo SL من 8570 دولارًا. ومع ذلك، فإن تفاصيل التوفر الكاملة غير متوفرة في الوقت الحالي.

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