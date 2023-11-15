تكنولوجيا: لعبة Hogwarts Legacy تصبح متاحة أخيرًا على جهاز Switch

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد العديد من التأجيلات، أصبحت لعبة Hogwarts Legacy متاحة الآن لجهاز Nintendo Switch.

تم إصدار اللعبة في شهر فبراير لأجهزة PS5 و Xbox Series X/S والحاسب الشخصي، وتتبعها إصدارات PS4 و Xbox One في شهر مايو.

وكان من المتوقع أيضًا ان يصل إصدار Switch خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، تم تأجيله إلى شهر يوليو وأخيرًا إلى 14 نوفمبر.

قال مطورو Hogwarts Legacy إنه تم تأجيل إصدار Switch لصنع “أفضل تجربة ممكنة” للاعبين. ربما تكون أجهزة Switch القديمة قد ساهمت أيضًا في التأخير لأن هذه ليست الانتكاسة الأولى التي شهدناها للناشرين الخارجيين الذين يقومون بإحضار ألعابهم إلى الجهاز.

أما بالنسبة للعب، فإن Hogwarts Legacy تعتمد على سلسلة هاري بوتر. اللعبة عبارة عن مقدمة، تدور أحداثها قبل أكثر من مائة عام من دخول هاري والعصابة إلى مدرسة السحر والشعوذة.

بمجرد بدء اللعبة، يمكن للاعبين اختيار شخصياتهم وتخصيصها، بما في ذلك منزل هوجورتس الذي يريدون الانضمام إليه. بعد ذلك، سيتعلم اللاعبون إلقاء التعويذات وتحضير الجرعات وإتقان القدرات السحرية المختلفة.

تأتي Hogwarts Legacy متاحة حاليًا بسعر 60 دولارًا في متجر Nintendo. وهناك أيضًا إصدار فاخر مع حزمة Dark Arts Pack، التي تضم مجموعة مستحضرات تجميل Dark Arts وساحة معركة جديدة. في حين تكلف The Hogwarts Legacy للاصدار الرقمي 70 دولارًا.

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