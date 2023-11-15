شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض أسعار البيتكوين بنسبة 2.95 % فى الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت عملة البيتكوين اليوم الأربعاء 15 نوفمبر، بنسبة 2.95 %، في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول البيتكوين بسعر 35,417 دولارًا، هذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه عملة البيتكوين خسارة خلال أسبوعين على الأقل، وفقاً لموقع gadgets360.

اتبعت الأثير عملة البيتكوين على الجانب الخاسر من مخطط العملات المشفرة، بعد تسجيل خسارة بنسبة 3.97 %، ويتم تداول عملة الأثير حاليًا عند نقطة سعر تبلغ 1,973 دولارًا.

في الـ 24 ساعة الماضية، شهدت عملة البيتكوين انخفاضًا ملحوظًا في السعر بمقدار 1039 دولارًا جنبًا إلى جنب مع الأثير، الذي انخفض أيضًا على 1013 دولارًا.

سجلت كل من Tether وRipple وSolana وUSD Coin وDogecoin وTron وChainlink وPolkadot خسائر اليوم.

كما ضربت الخسائر أيضًا Shiba Inu، وBitcoin Cash، وLeo، وCosmos، وStellar، وUniswap، وMonero، وCronos، وBinance USD.

انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بنسبة 2.11 % خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل تقييم القطاع إلى 1.36 تريليون دولار، حسبما أظهر CoinMarketCap.

لم يسجل سوى عدد قليل من العملات المشفرة أرباحًا اليوم، وتشمل هذه العملات Binance Coin وCardano وPolygon وAvalanche وArdor.