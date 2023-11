تكنولوجيا: خدمة Nothing Chats تحضر توافق iMessage لنظام أندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أدى عدم التوافق بين خدمة iMessage من أبل وتطبيقات المراسلة الداعمة لـ RCS مثل WhatsApp و Telegram و Google Messages إلى ما يسمى بتقسيم فقاعة الدردشة الزرقاء مقابل الخضراء حيث يتم استبعاد المستخدمين غير التابعين لشركة أبل من الدردشات الجماعية مع فقاعات نصية خضراء.

لذلك، تقدم شركة Nothing الآن حلاً لمستخدميها من خلال تطبيق المراسلة الجديد Nothing Chats.

تم تطوير تطبيق Nothing Chats بالشراكة مع Sunbird Messaging، وهو يوفر التوافق مع iMessage بما في ذلك رسائل الفقاعة الخضراء المرغوبة، والدعم الكامل لرسائل الدردشة الجماعية، ومؤشرات الكتابة المباشرة، ومشاركة الوسائط كاملة الدقة والملاحظات الصوتية. كما يتم إدراج إيصالات القراءة وتفاعلات الرسائل والردود على أنها ستأتي قريبًا.

سيتوفر تطبيق Nothing Chats على متجر Google Play اعتبارًا من 17 نوفمبر حصريًا لمستخدمي Nothing Phone (2).

تعمل منصة المراسلة الجديدة باستخدام عملية Sunbird الحاصلة على براءة اختراع والتي تتضمن إنشاء معرف أبل والتحقق من صحته على جهاز أبل والذي يستخدمه المستخدمون بعد ذلك لتسجيل الدخول إلى تطبيق Nothing Chats.

تعمل خدمة Nothing Chats بعد ذلك على الاستفادة من العدد غير المعلن من أجهزة Mac الصغيرة من Sunbird في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية كنقطة طريق لإرسال واستقبال النصوص والوسائط المتوافقة مع iMessage.

وتنص Nothing على أن جميع رسائل Nothing Chats مشفرة، لذا لا يمكن لـ Sunbird ولا Nothing الوصول إلى رسائلك أو ملفاتك المشتركة.

ستكون Nothing Chats حصرية لمستخدمي Nothing Phone (2) في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عند الإطلاق.

المصدر

اعلان