تطبيق Nothing Chats يمنحك iMessage على Android ولكن فقط على Nothing Phone 2

ان كنت تتعجب من اطلاق تطبيق Nothing Chats ولما هذه الجلبة حوله، في الواقع بالرغم من سخافة الأمر لكن هناك نقاش حاد واختلاف كبير بين مستخدمي اندرويد وايفون بعنوان الفقاعات الزرقاء ضد الخضراء، بسبب استعمال الـiPhone لرسائل iMessage في التواصل بينها، بينما لا يمكنك التواصل مع مستخدم اندرويد بها، فعندما تتراسل مع مستعمل ايفون تظهر رسائلك باللون الأزرق، وبالأخضر مع اندرويد، ان كانت رسائلك باللون الأزرق فأنت تحصل على مزايا رسائل أفضل بكثير وطريقة تواصل سريعة جيدة جدًا، بينما اللون الأخضر هو لون المنبوذين، بينما تحاول شركة نوثينج ان توقف هذا النزاع عن طريق تطبيق Nothing Chats

تطبيق Nothing Chats لدعم iMessage على اندرويد

تطبيق تم اطلاقه من شركة نوثينج بشكل تجريبي حتى الآن يهدف الى جلب توافق iMessage على الجيل الثاني من هواتفها الـ Nothing Phone 2 الذي صدر هذا العام، من شأن هذا التطبيق استغلال جهاز Mac Mini مجهول في مكان ما في الكوكب لربط حساب Apple الخاص بك، ومنه تستطيع التراسل مع مستعملي ايفون بنفس وسيلة التراسل الخاصة بهم، في الواقع ان هذا الأمر ليس جديدًا جدًا حيث انه يوجد تطبيقين بالفعل يقومان بنفس الوظيفة، وبالطبع بنفس المميزات الخاصة بالخدمة

مميزات iMessage في تطبيق Nothing Chats

رسائل فردية

الدردشات الجماعية

مؤشرات الكتابة المباشرة

مشاركة الوسائط بدقة كاملة

ملاحظات صوتية

إيصالات القراءة (قريبًا)

ردود أفعال الرسائل والردود (قريبًا)

تقول الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها إن التطبيق في مرحلة تجريبية في الوقت الحالي كما أنه سيقدم دعم لرسائل RCS التي تعمل عليها جوجل، سيتمكن الأشخاص الذين لديهم Phone 2 في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى في أوروبا، بما في ذلك النرويج وسويسرا، من تنزيل التطبيق من متجر Google Play عند إطلاقه،

مخاوف الأمن من تطبيق Nothing Chats

إذا كنت تعتقد أن هناك تطبيقًا يمكنه بالفعل جلب توافق iMessage إلى Android، فلن تكون مخطئًا. هناك تطبيق يسمى Sunbird يعد أيضًا بشيء مشابه، ويفعل Beeper ذلك أيضًا، لكن في الواقع انه قد تم بالفعل بناء Nothing Chats على بنية Sunbird، ولكن تم تصميمه بواسطة Nothing، يمكنك تقريبًا تسمية Nothing Chats بأنه واجهة معدلة لتطبيق Sunbird.

لاستخدام Nothing Chats، ستحتاج إلى إنشاء حساب Nothing، بعد ذلك، ستحتاج إلى ربطه بحساب Apple الخاص بك، والذي يمكنك إنشاؤه بدون امتلاك جهاز Apple أو استخدام جهاز تمتلكه بالفعل، بعد الانتهاء من ذلك، فأنت على ما يرام – ولكن هنا تأتي مشاكل الثقة؛ حيث انه لجعل رسائلك زرقاء، يتم تخصيص Mac Mini افتراضي لحسابك، يتم بعد ذلك إرسال رسائل SMS الخاصة بك عبر هذه الآلة الافتراضية، مما يجعلها تبدو وكأنها جهاز Apple يتحدث إلى جهاز آخر، في الأساس، تقوم بتسليم بيانات ومعرف Apple الخاص بك وكلمة المرور إلى طرف ثالث، مما قد يعرض أمن بياناتك للخطر.

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