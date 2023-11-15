شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تمدد خدمة الطوارئ عبر الأقمار الصناعية لمدة عام إضافى لمستخدمى iPhone 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple اليوم عن تمديد خدمة الطوارئ SOS عبر الأقمار الصناعية لمدة عام مجاني إضافي لمستخدمي iPhone 14 الحاليين، ومنحت شركة Apple في الأصل مالكي iPhone 14‌ الجدد عامين مجانيين بعد تنشيط الجهاز، والذي كان من المقرر أن تنتهي صلاحيته في نوفمبر 2024، وفقاً لموقع gadgets360.

أصبحت طوارئ SOS عبر القمر الصناعي مجانية الآن لمدة عام بدءًا من اليوم أو في وقت تنشيط أي طراز ‌iPhone 14‌، تقول Apple إنه سيتم تمديد النسخة التجريبية المجانية لمستخدمي ‌iPhone 14‌ الذين قاموا بتنشيط أجهزتهم في أي بلد يدعم Emergency SOS عبر القمر الصناعي.

تتوفر هذه الميزة على جميع طرازات ‌iPhone 14‌ وiPhone 15، وتتيح للمستخدمين إرسال رسائل نصية إلى خدمات الطوارئ عبر القمر الصناعي عندما لا تتوفر التغطية الخلوية وشبكة Wi-Fi، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة موقعهم عبر القمر الصناعي في تطبيق Find My.

ومن خلال الخدمة، تقول Apple إنه يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الرسائل في أقل من 15 ثانية في ظروف واضحة، يُطلب من المستخدمين إكمال استبيان قصير يحتوي على معلومات حيوية، ثم تُظهر الواجهة للمستخدمين مكانًا في السماء لتوجيه جهاز iPhone الخاص بهم للاتصال وإرسال الرسالة الأولية، وتتضمن هذه الرسالة إجابات استبيان المستخدم والموقع والارتفاع ومستوى بطارية ‌iPhone‌ ومعلومات الهوية الطبية إذا تم تعيينها.

وتقول شركة Apple إن الخدمة مصممة للعمل في الهواء الطلق مع رؤية واضحة للسماء، تحذر Apple من أن أوراق الشجر أو العوائق الأخرى يمكن أن تؤدي إلى استغراق رسائل الطوارئ وقتًا أطول لإرسالها أو الفشل في إرسالها، وقد لا يعمل الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الأماكن التي تزيد عن خط عرض 62 درجة، مثل الأجزاء الشمالية من كندا وألاسكا.