تكنولوجيا: شركة xMEMS تعلن عن أول مكبر صوت بحالة صلبة مع الموجات فوق الصوتية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع تطور عالم الصوتيات، لا تزال جميع السماعات الموجودة تستخدم مكبرات الصوت المادية لتوليد الصوت الذي يتم دفعه بعد ذلك ضد الحجاب الحاجز وفي آذاننا.

يعود هذا النهج إلى بداياته منذ أكثر من 100 عام، ولكن اليوم تقدم xMEMS Labs بديلاً من خلال مكبر الصوت ذو الحالة الصلبة بالموجات فوق الصوتية Cypress لسماعات الأذن اللاسلكية.

تتخلص هذه السماعات من مكبرات الصوت المادية وتعتمد بدلاً من ذلك على نبضات صوتية بالموجات فوق الصوتية والتي عادةً ما تكون غير محسوسة للسمع البشري.

التطوير الرئيسي الذي قامت به xMEMS هو نقل تعديل السعة بالموجات فوق الصوتية للشركة. ويستطيع مكبر الصوت توليد نبضات صوتية بالموجات فوق الصوتية والتي يتم دفعها بعد ذلك إلى أداة إزالة التشكيل لتحويل نبضات الصوت إلى صوت مسموع للمستخدم.

تقدم نبضات الموجات فوق الصوتية نسخة صوتية دقيقة من إشارة المصدر الخاصة بها والتي يجب أن تترجم إلى إعادة إنتاج صوت فائقة عبر جميع الترددات الصوتية.

يُزعم أن مكبرات الصوت بالموجات فوق الصوتية من Cypress تقدم جودة أفضل وصوتًا أكثر تفصيلاً مقارنةً بمكبرات الصوت اللولبية بينما لا تزال تدعم الصوت عالي الدقة والصوت المكاني.

يتناسب كل مكبر صوت Cypress MEMS مع حزمة صغيرة مقاس 6.3 × 6.5 × 1.65 ملم، ومن المفترض أن يوفر أيضًا صوت bass أعلى وأعمق من مكبرات الصوت التقليدية.

وتدعي الشركة أن مكبر الصوت الجديد بالموجات فوق الصوتية يمكنه إنتاج مستوى ضغط صوت منخفض التردد (SPL) يبلغ 140 ديسيبل ويصل إلى 20 هرتز.

هناك ميزة أخرى وهي عرض النطاق الترددي ANC الأوسع الذي يسمح لسماعات الأذن المزودة بمكبرات صوت Cypress MEMS بإغراق المزيد من الضوضاء ذات التردد العالي غير المرغوب فيها من حولك.

يتم أيضًا الترويج لمكبرات الصوت الجديدة لتوفير زمن وصول أقل بفضل وقت التحويل الثابت من الكهرباء إلى الصوت.

سيتم عرض مكبرات الصوت Cypress بالموجات فوق الصوتية من xMEMS في معرض CES 2024 بينما من المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في أواخر عام 2024. ولم تشارك الشركة أي تفاصيل عن الأسعار حتى الآن لكنها كشفت أنها توصلت إلى شراكة تصنيع مع TSMC مما سيجعلها تكلفتها منافسة مع مكبرات الصوت في السوق الشامل لسماعات الرأس وسماعات الأذن اللاسلكية.

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