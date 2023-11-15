افضل بدائل تطبيق Viber للمحادثات على الإنترنت | 6 تطبيقات ممتازة

تطبيق Viber من أشهر تطبيقات المحادثات التي اشتهرت في بدايتها بفضل خدمة المحادثات الصوتية عبر الإنترنت؛ حيث كان فايبر في تاريخ بدايته هو أفضل تطبيق يسمح لك بالإتصال بأصدقائك عن طريق الإنترنت قبل ان يدعم واتساب وغيره من التطبيقات هذه المزايا، اتذكر في عام 2012 وقتما بدأت باستعمال الهواتف الذكية كان يتعامل الناس مع تطبيقي فايبر وواتساب انهما اخوة، واتساب للمحادثات الكتابية وفايبر لمحادثات الصوت، ولكن مع التطور ومع التقدم في التطبيقات صارت هناك الكثير من التطبيقات التي تدعم المحادثات الصوتية بالإضافة الى سائر المميزات التي كان يقدمها فايبر، فان كنت لا تحب تطبيق Viber لأي سبب من الأسباب فهذا المقال من أجلك لتقديم أفضل بدائل تطبيق Viber على الهواتف، فتابع معنا.

شروط تبحث عنها في بدائل تطبيق Viber

بديل أي تطبيق يجب ان يقدم نفس مزاياه بنسبة كبيرة، ليس بالضبط 100% ولكن اقرب ما يمكن له، او بشكل أفضل؛ بالتالي عندما نتحدث عن بديل لفايبر يجب ان نكتب عن تطبيقات تدعم مكالمات الصوت والفيديو بشكل ممتاز، في نفس الوقت هناك امكانية المحادثات بالرسائل بسهولة، بشكل عام نظرًا للمستوى الذي وصلت اليه تطبيقات المحادثات نضمن ان كثير من التطبيقات في هذا المقال ستجعلك تستغنى عن فايبر بشكل نهائي، لذلك تابع معنا.

1- تطبيق WhatsApp

اول التطبيقات بالطبع لابد ان يكون تطبيق Meta الأشهر، واتساب الذي بدأ حياته على الهواتف كتطبيق دردشة خفيف الحجم يمكنك من التراسل انت واصدقائك بسهولة عن طريق الإنترنت، ولكن بالطبع لم تسكت ميتا في إضافة المميزات اليه خاصة بعد شرائهم له، فصار التطبيق يدعم مكالمات الفيديو ومكالمات الصوت وازالت بعض القيود الصعبة في عملية ارسال الملفات على التطبيق، مع دعم الـStickers او الملصقات المضحكة في التطبيق، يمكن القول بان واتساب هو حاليًا التطبيق الأساسي في عالم المحادثات والرسائل والمكالمات على الإنترنت، اتذكر قديمًا كان Viber وWhatsApp تطبيقان رئيسيان على هواتف الجميع.

مزايا واتساب

تطبيق خفيف الحجم لا يؤثر على أداء الأجهزة

امكانية التواصل عليه عن طريق المحادثات او مكالمات الفيديو والصوت

دعم ارسال الملصقات Stickers في المحادثات

الحماية الكاملة للمحادثات حيث ان كل المحادثات عليه مشفرة بالكامل

يمكن تشفير الملفات المُخزنة احتياطيًا كذلك

يوجد نسخة للتطبيق على كل الأجهزة المختلفة سواء هواتف او تابلت او ساعات ذكية لم تصدر نسخ iPad وWatch OS بعد لكن واتساب تعمل عليهم



عيوب واتساب

التطبيق يعتمد على التخزين المحلي للبيانات لا يُخزنها بشكل سحابي

بسبب التخزين المحلي بعض الصور والملفات المرسلة قديمًا يمكن ان تضيع

على iOS يعتمد واتساب على مساحة iCloud الخاصة بك مما يملأ المساحة المجانية اسرع

كسائر تطبيقات Meta لايزال تطبيق واتساب يصدر ببعض المشاكل العشوائية احيانًا

يعتمد على وجود جهاز رئيسي مُسجل عليه الحساب ومن ثم تشغله على باقي الأجهزة عن طريق الربط بالجهاز الرئيسي

تحميل واتساب

تحميل مسح QR WhatsApp Messenger مطور التطبيق: WhatsApp LLC السعر: Free

تحميل مسح QR ‎WhatsApp Messenger مطور التطبيق: WhatsApp Inc. السعر: Free

2- تطبيق Telegram

لا شك بانك تعرف تطبيق تيليجرام من حديثنا المطول عنه، في الواقع يُعتبر تيليجرام من افضل بدائل Viber في الساحة، تطبيق تيليجرام مفتوح المصدر ويحمل مجموعة مميزات كبيرة تجعله في مستوى أكبر من معظم تطبيقات المحادثات الموجودة في الساحة، خاصة مع دعمه لمكالمات الصوت والفيديو سواء بين شخصين او بشكل جماعي وخلافه من المميزات التي تسمح له بأن يكون واحد من أفضل التطبيقات البديلة لـ Viber.

مميزات تيليجرام

استعماله للتخزين السحابي لكل الرسائل والمحادثات

وجوده على أكثر من منصة بسهولة بدون الحاجة لوجود أي جهاز رئيسي

دعم التواصل عن طريق محادثات الفيديو والصوت والدردشة بسهولة

وجود مساحة خاصة يمكنك استعمالها كتخزين سحابي لك

عيوب تيليجرام

بعض القلق من ناحية الأمان حيث انه لا توجد أي رسائل مُشفرة الا رسائل التدمير الذاتي

لا يوجد للتطبيق أي نسخة على الساعات الذكية

تحميل تيليجرام

تحميل مسح QR Telegram مطور التطبيق: Telegram FZ-LLC السعر: Free

تحميل مسح QR ‎Telegram Messenger مطور التطبيق: Telegram FZ-LLC السعر: Free+

3- تطبيق Signal

Signal هو تطبيق مراسلة فورية آمن يركز على الخصوصية، يوفر سيجنال مجموعة واسعة من الميزات، بما في ذلك الدردشة النصية والصوتية والفيديو، ومشاركة الملفات، والمجموعات، وقنوات الدردشة. كما يوفر التطبيق ميزة التشفير من طرف إلى طرف التي تحمي رسائلك من التجسس، هو بديل مثالي لتطبيق Viber وذا مميزات ممتازة.

مميزات سيجنال

كل الرسائل مشفرة بالكامل بين طرفي المحادثة بالتالي هو آمن جدًا

مزايا المحادثات الأساسية موجودة وتعمل بشكل طبيعي

سهل الاستخدام

يمكن الربط بأكثر من جهاز بسهولة واستعماله على أكثر من جهاز

عيوب سيجنال

التطبيق غير منتشر بشكل كبير ولا يملك قاعدة مستخدمين كبيرة

التطبيق يقدم مميزات أساسية بشكل أكبر لا يملك كل المميزات المتقدمة في باقي التطبيقات

تحميل مسح QR Signal Private Messenger مطور التطبيق: Signal Foundation السعر: Free

تحميل مسح QR ‎Signal - Private Messenger مطور التطبيق: Signal Messenger, LLC السعر: Free

4- تطبيق Facebook Messenger

بالطبع كلنا نعرف Facebook Messenger، تطبيق محادثات اشهر موقع تواصل اجتماعي موجود الآن، لايزال ماسنجر فيسبوك واحد من أقوى اختيارات المحادثات التي يمكنك الاعتماد عليها، قد ما يعيب ماسنجر هو كونه واحد من برامج فيسبوك، او برامج Meta بشكل عام التي تشتهر بمشاكلها الكثيرة، لكن ان فكرت بها فماسنجر واحد من اقوى تطبيقات المحادثات فعلًا على الهواتف الذكية.

مميزات Facebook Messenger

دعم كل وسائل التواصل الممكنة سواء بالدردشة او بالصوتيات او الفيديو

امكانية استعمال التطبيق بشكل ممتاز مع مميزات تعدد مهام مختلفة

دعم التطبيق للتشفير الكامل للمحادثات

وجود العاب بداخل التطبيق أي انه يمكنك اللعب مع من تحادثه بسهولة

عيوب Facebook Messenger

كعادة تطبيقات Meta فمشاكل عدم الاستقرار منتشرة وكثيرة

تخوف من خصوصية البيانات بسبب كون التطبيق داعم لشركة Meta

تحميل Facebook Messenger

تحميل مسح QR Messenger مطور التطبيق: Meta Platforms, Inc. السعر: Free

تحميل مسح QR ‎Messenger مطور التطبيق: Meta Platforms, Inc. السعر: Free+

5- تطبيق Skype

Skype هو تطبيق مراسلة فورية وصوت وفيديو وأحد اقدم التطبيقات التي يستعملها الناس، واحد من أكثر التطبيقات التي يمكنك استعمالها بسهولة، سكايب من التطبيقات القديمة جدًا في عالم المحادثات والتي تملك مقومات ناجحة بشكل كبير، وهو أحد أكثر التطبيقات التي يمكنك استعمالها في مجال الأعمال، أعني لا أرى ان تعتمد على تطبيق مثله في المحادثات الخفيفة بينك وبين أصدقائك، هو تطبيق للعمل أكثر، لكن كبديل لتطبيق Viber سيستبدل نقطة المكالمات بمثالية.

مميزات سكايب

دعم كل وسائل التواصل الممكنة صوت وفيديو ودردشة

دعم امكانية الإتصال بالأرقام الهاتفية عن طريق الإنترنت

متوفر على جميع الأجهزة بشكل مستقل فلا تحتاج ان تربط الهاتف بالكمبيوتر او العكس عمومًا

دعم ارسال الملفات كبيرة الحجم بسهولة

عيوب سكايب

استهلاك بطارية عالي اثناء المكالمات الهاتفية

سياسة الخصوصية الخاصة بسكايب ليست الأفضل

تكلفة المكالمات الهاتفية على التطبيق مرتفعة بعض الشيء

تحميل سكايب

تحميل مسح QR Skype مطور التطبيق: Skype السعر: Free

تحميل مسح QR ‎Skype مطور التطبيق: Skype Communications S.a.r.l السعر: Free+

6- تطبيق Discord

Discord واحد من أشهر تطبيقات المراسلة والمحادثات في عالم الألعاب، واحد من التطبيقات الكبيرة في عالم المحادثات بسبب انتشاره وسط مجتمع اللاعبين، كمزايا أساسية فالتطبيق يقدم كل المميزات الأساسية التي ستبحث عنها في أي تطبيق محادثات خاصة ان يكون بديل لبرنامج Viber؛ فهو يدعم المحادثات الكتابية والصوتية والفيديو بالكامل بدون مشاكل، بالإضافة الى دعم الألعاب فيمكنك استعماله اثناء اللعب على الكمبيوتر وسيخبر أصدقائك أي الألعاب تلعب وان كان بإمكانكم اللعب معًا وغيرها من الأمور المميزة.

مميزات تطبيق ديسكورد

جودة صوت وصورة عالية في المكالمات الصوتية والفيديو

إمكانية تخصيص الدردشات والقنوات

واجهة مستخدم سهلة الاستخدام

دعم جميع الأجهزة الرئيسية

حرية الوصول إلى جميع الميزات الأساسية مجانًا

عيوب تطبيق ديسكورد

التركيز على الألعاب قد لا يناسب جميع المستخدمين

قد يكون استهلاك بيانات الإنترنت مرتفعًا

قد يكون من الصعب العثور على قنوات ومجتمعات ذات اهتمامات مشتركة

تحميل تطبيق ديسكورد

تحميل مسح QR Discord: Talk, Chat & Hang Out مطور التطبيق: Discord Inc. السعر: Free

تحميل مسح QR ‎Discord - Chat, Talk & Hangout مطور التطبيق: Discord, Inc. السعر: Free+

بدائل تطبيق Viber – كل التطبيقات بديلة

ونحن في 2023 فهناك شيء واضح جدًا واضح وضوح الشمس، ان كل التطبيقات تقريبًا في عالم المحادثات تحمل نفس المميزات والإمكانيات، بعض الإضافات هنا او بعض المزايا ستكون شيئًا إضافيًا، لكن كوظيفة أساسية فكل التطبيقات متشابهة، فالأمر مبني على التطبيق الذي تفضله وأي التطبيقات يستعملها أصدقائك بدلًا من Viber، هذا أفضل.