تكنولوجيا: جوجل كلاود تعزز تواجدها الإقليمي بافتتاح منطقة سحابية جديدة في الدمام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - : أعلنت جوجل كلاود اليوم عن افتتاح منطقتها السحابية الجديدة في الدمام لتقدم من خلالها خدمات منصة جوجل كلاود التي تتمتع بأداء رفيع المستوى وزمن استجابة منخفض، لعملاء من جميع الأحجام، بدءاً من مؤسسات القطاع العام والشركات الكبيرة وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط. ويعكس هذا الاستثمار الكبير في القطاع التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط الحضور المتنامي للشركة في المنطقة، وعمق التزامها بدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية إطلاق رسمي استضافه اليوم توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود، وعبد الرحمن الذهيبان، مدير عام جوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وطارق خليل، مدير جوجل كلاود في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدر الماضي مدير شركة جوجل كلاود في المملكة العربية السعودية، بحضور مسؤولين حكوميين سعوديين مرموقين ومسؤولين تنفيذيين في مجال الابتكار والتكنولوجيا وصناع قرار رئيسيين من مجتمع التكنولوجيا في المملكة. هذا ويشير بحث أجرته مؤسسة “أكسس بارتنرشب” بتكليف من جوجل كلاود، إلى أنه من المتوقع أن تضيف المنطقة السحابية الجديدة في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى 109 مليار دولار أمريكي من إجمالي الناتج الاقتصادي التراكمي إلى الاقتصاد السعودي بين عامي 2023 و2030. ومن المتوقع أن يكون للنشاط الاقتصادي الناجم عن التبني المتزايد للخدمات السحابية داخل المملكة آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستساهم في خلق أكثر من 148,600 فرصة عمل جديدة في أنحاء المملكة خلال العام 2030 وحده.

وخلال مشاركته في فعالية إطلاق المنطقة السحابية الجديدة، أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه على أهمية استثمار جوجل كلاود في المنطقة الجديدة قائلاً: “يمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة أخرى في مسيرة تحقيق أهداف وطموحات المملكة لأن تصبح مركزاً اقليمياً رائداً لتقنيات الحوسبة المتقدمة، وسيسهم في دعم مبادرات الأعمال الرقمية الواعدة، وتسريع عجلة الابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج الأعمال المختلفة في القطاعين العام والخاص”.

من جانبه، قال توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود: “نشهد حالياً أحد أهم التحولات التكنولوجية في تاريخنا المعاصر، إذ يدعم الذكاء الاصطناعي جهود المؤسسات لتطوير أفضل الحلول للتحديات المختلفة التي تواجهها، وتحسين قدرتها على التواصل والتفاعل مع العملاء إلى جانب تعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية. وستساعد منطقتنا السحابية الجديدة في المملكة العربية السعودية مؤسسات القطاعين العام والخاص على تحقيق أقصى فائدة من بياناتها، والاستفادة من قدرات حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وخلق ثقافة ابتكار مدعومة ببنية تحتية حديثة ومستدامة تمتاز بأعلى مستويات من الأمان”. وتشير مؤسسة أكسس بارتنرشب في تقريرها إلى أن المنطقة السحابية الجديدة في الدمام يمكن أن تدعم طموحات النمو لنحو 1.2 مليون شركة صغيرة ومتوسطة في المملكة العربية السعودية. وجدير بالذكر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات في المملكة ويعمل فيها 60% من إجمالي القوى العاملة، وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى أن تعزز مساهمة هذه الشركات لتغطي بنسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. هذا وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد في مراحل مبكرة من تأسيس أعمالها التقدم للانضمام إلى برنامج جوجل كلاود للشركات الناشئة للحصول على دعم جوجل كلاود عند توفر البرنامج في المملكة في الربع الأول من عام 2024. وستتمكن الشركات الناشئة المؤهلة من الحصول على دعم في المنتجات والدعم الفني والتوجيه المتخصص من خبراء القطاعات بالإضافة إلى رصيد ائتمان للخدمات السحابية يصل إلى 200 ألف دولار أمريكي على مدار العامين الأولين.

واعتباراً من اليوم، ستتوفر خدمات منصة جوجل كلاود السحابية للعملاء المتواجدين في المملكة العربية السعودية من خلال شركة CNTXT، وهي شركة رائدة في مجال التحول الرقمي تأسست كمشروع مشترك استراتيجي بين شركة كوجنايت وشركة أرامكو. وتعد CNTXT الموزع الحصري لخدمات لجوجل كلاود لجميع العملاء من الشركات المحلية والدولية الذين يشترون خدمات منصة جوجل كلاود كخدمات مستقلة وقائمة بحد ذاتها، وذلك عبر مؤسساتهم وشركاتهم المتواجدة في المملكة العربية السعودية. كما يمكن للشركاء الذين يبيعون حلولهم الخاصة المدعومة بخدمات جوجل كلاود بيع هذه المنتجات للمستخدمين المتواجدين في المملكة، ويمكن ايضاً للعملاء المقيمين خارج المملكة التعاون مع جوجل كلاود أو أي من شركائها لاستضافة الأعمال الخاصة بهم في منطقة جوجل كلاود السحابية بالدمام.

بدوره، قال عبدالله جروان، الرئيس التنفيذي لشركة CNTXT: “يسعدنا جداً التعاون مع جوجل كلاود للمساعدة في تقديم خدمات منصة جوجل كلاود للشركات في المملكة، والعمل معاً مع منظومة شركاء جوجل كلاود الذين يلعبون دوراً مهماً في تمكين وتسريع التحول الرقمي وتعزيز نمو مؤسسات القطاعين العام والخاص في المملكة. وستعمل CNTXT بالشراكة مع جوجل كلاود على تبني الابتكار، ودعم المؤسسات المحلية والدولية في المملكة العربية السعودية في الاستفادة من القدرات التحويلية التي تقدمها جوجل كلاود محلياً في المملكة”.

وقال عبد الرحمن الذهيبان، مدير عام جوجل كلاود في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “تعد جوجل كلاود من الشركات الرائدة في قطاع الخدمات السحابية التي تطلق منطقة سحابية في المملكة العربية السعودية، ويمثل إطلاق هذه المنطقة دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بإحداث تأثير في مسيرة التطور الرقمي في هذه المنطقة”.

وقال بدر الماضي، مدير جوجل كلاود في المملكة العربية السعودية: “نتطلع لدعم جهود التحول والتمكين الرقمي لمختلف الأعمال التجارية والأفراد في المملكة العربية السعودية. سنساهم من خلال إتاحة إمكانية الوصول إلى التقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي للسوق السعودي في إرساء الركائز الصحيحة للتحول الرقمي في المملكة باستخدام أحدث التقنيات الرقمية التي ستسهم في تحسين العمليات التجارية والارتقاء بتجارب العملاء لتلبية المتطلبات المتغيرة المتبدلة للأعمال والاسواق”. وأضاف عبد القادر عطية، الرئيس التنفيذي للبيانات والتكنولوجيا في شركة الخطوط الجوية العربية السعودية: “إن الانتقال من استراتيجية السحابة أولاً إلى استراتيجية السحابة فقط مع جوجل كلاود هو بمثابة تغيير جذري في قواعد العمل بالنسبة لأعمالنا. ولقد اخترنا جوجل كلاود لتكون شريكنا للخدمات السحابية انطلاقاً من حرصنا على الاستفادة من قوة الحوسبة السحابية لدعم نمونا، ولنصبح أكثر ابتكاراً، ولتحقيق أهداف أعمالنا. وعلاوة على ذلك، فقد أسهم نجاحنا في تحسين كفاءة أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية وتطويرها على منصة جوجل كلاود، بدور هام في تسريع التحول الرقمي والارتقاء بخدمة العملاء إلى مستويات جديدة”. من جانبه، قال عبد الرحمن بن مطرب، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مشروع القدية ومشاريع الترفيه السعودية: “تعد القدية عاصمة الترفيه والرياضة والفنون وواحدة من الوجهات الرئيسية للترفيه في المملكة العربية السعودية، ولهذا نعتمد على حلول تحليل البيانات من جوجل كلاود المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لإنشاء تجارب ترفيهية سلسة ومخصصة لضيوفنا الذين سيتوافدون بعد افتتاح هذا الصرح الرائد. ويدعم التعاون مع جوجل كلاود خطط أعمالنا للتوسع بكفاءة، وتقديم تجربة استثنائية للضيوف، مع الحفاظ على أعلى درجات المرونة وتعزيز تكلفة المشاريع”. على صعيد آخر، قال محمد النوري، الرئيس التنفيذي لشركة وامض: “قد يكون التعامل مع المشهد المتطور لخصوصية البيانات وأمنها واللوائح التنظيمية في قطاع الخدمات المالية أمراً صعباً للغاية. ويوفر وجود منطقة حوسبة سحابية موثوقة مثل جوجل كلاود، الخبرة اللازمة للتغلب على هذه التحديات، وإطلاق الإمكانات الكاملة للبيانات، الأمر الذي يضفي معنى جديداً لتفاعلات العملاء. ومن المهم الإشارة إلى أنه مع جوجل كلاود، فإن

تحقيق الدخل من تحليل البيانات لا يعد مجرد احتمال قائم، بل حقيقة واقعة”.

هذا وتعد المنطقة السحابية الجديدة في الدمام جزءاً من شبكة جوجل كلاود العالمية، المكونة من 39 منطقة سحابية و118 منطقة تقدم الخدمات السحابية إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وستستفيد المؤسسات في المنطقة من الضوابط الرئيسية التي تسمح لها بالحفاظ على أعلى مستويات الأمان، وتوافر الأماكن المحلية لتخزين البيانات، والالتزام بمعايير الامتثال، بما في ذلك المتطلبات المحددة لتخزين البيانات.

نبذة عن جوجل كلاود:

تعمل جوجل كلاود على تسريع قدرة المؤسسات على تحقيق التحول الرقمي عبر كافة أعمالها وعملياتها. تقدم الشركة حلولاً مؤسساتية شاملة تستخدم أحدث تقنيات وأدوات غوغل لمساعدة المطورين على تصميم الحلول بشكل أكثر استدامة. يستخدم العملاء في أكثر من 200 دولة ومنطقة حلول جوجل كلاود باعتبارها الشريك الموثوق لتمكين النمو والوصول إلى حلول فاعلة لأبرز التحديات والمشاكل.

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