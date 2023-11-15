شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركات ألمانية تختبر جدوى الذكاء الاصطناعى فى سد فجوة نقص العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركات ألمانية في اختبار استخدام الذكاء الاصطناعي للتحكم في الآلات كحل لنقص العمالة الماهرة.

وأعلنت عملاقتا الصناعة الألمانية (سيمنز وشايفلر)، أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع مساعدة الطيار فيمكنه برمجة الآلات بشكل أسرع وأسهل من نظرائه من البشر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأربعاء، عن الرئيس التنفيذي لشركة شايفلر (التي تعد المورد الرئيس لقطع غيار السيارات) كلاوس روزنفيلد، قوله: إن الجمع بين الخبرة البشرية والذكاء الاصطناعي الذي يعمل مع أدوات معالجة اللغة الطبيعية يجعل من الممكن إنتاج برمجيات "بمستوى مختلف تمامًا من السرعة والكفاءة".

وأشار روزنفيلد، إلى نقص المبرمجين في المجال الصناعي، ما يستلزم تطوير استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة من تطوره لسد فجوة التوظيف في التخصصات التي تحوز أجور مرتفعة.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة شركة سيمنز ورئيس قسم الصناعات الرقمية سيدريك نيكي، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لن تحل محل الوظائف ولكن ستقوم بالأجزاء المتكررة والمملة من العمل.