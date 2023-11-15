شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس جوجل يكشف سبب ارتفاع رسوم متجر بلاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض شركة جوجل معركة قانونية مع شركة "إيبك"، المصنعة للعبة فورتنايت، بسبب احتكارها المزعوم لسوق تطبيقات أندرويد والرسوم المرتفعة التي تفرضها على المطورين.

وفي هذا الإطار، أدلى الرئيس التنفيذي للشركة ساندر بيتشاي بشهادته في القضية الثلاثاء الماضي، ودافع عن سبب فرض الشركة رسومًا أعلى على جوجل بلاى.

وأثناء الشهادة، عرض محامو "إيبك"على المحلفين مقاطع فيديو من حدث مطوري جوجل لعام 2011، واقترحوا أن جوجل اعتادت تحصيل خصم بنسبة 5% من المطورين مقابل عمليات الشراء في المتجر على متصفح الويب كروم الخاص بها قبل 12 عامًا، وهي الآن تحافظ على ما يصل إلى 30% من خصم جوجل بلاي.

دافع بيتشاي عن الرسوم المرتفعة التي تفرضها جوجل على جوجل بلاي مقارنة بمتجر Chrome Web Store من خلال التأكيد على أن جودة خدمات جوجل بلاي أصبحت أفضل.

"يعتمد الأشخاص الذين يستخدمون الهواتف المحمولة على متاجر التطبيقات لاكتشاف التطبيقات، إنه المصدر الأساسي للاكتشاف، فهو يحتوي على واجهات برمجة تطبيقات متنقلة حتى يتمكن الأشخاص من إنشاء التطبيقات فعليًا، كما أنه يوفر الأمان للمستخدمين حتى يتمكنوا من الوثوق بهذه التطبيقات.

وخلص بيتشاي إلى أن متجر بلاي "يقدم قيمة أكبر بكثير"، واليوم يقدم متجر Chrome Web Store فقط الملحقات.

التنزيلات من "مصادر غير معروفة"

سُئل بيتشاي أيضًا عن السبب الذي يجعل أندرويد يجعل من الصعب تنزيل ألعاب "إيبك"، وتثبيتها مباشرةً من خوادم شركة الألعاب.

والجدير بالذكر أن جوجل تسمح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات مباشرة من المطورين ولكن يتم تحذيرهم من ذلك من خلال رسائل وامضة تعتبرها غير آمنة.

وقال بيتشاي إن الأمان يعد جانبًا مهمًا من نظام أندرويد البيئي، وأوضح أن مثل هذه الاحتياطات ضرورية حيث يمكن خداع المستخدمين بسهولة لتنزيل البرامج الضارة.

فيما يتعلق بادعاء "إيبك" بأن جوجل كانت تحاول "خنق" اختيار المطورين، قال بيتشاي إن هذا ليس ما يعتقده، موضحا أن مهمة جوجل هي توفير الوصول إلى المعلومات وجعلها مفيدة ويمكن الوصول إليها عالميًا.

وأضاف تعتبر منصة التشغيل أندرويد "غير مسبوقة" لأنه "لم يكن هناك أبدًا نظام تشغيل مجاني ومفتوح يصل إلى مليارين ونصف المليار مستخدم".