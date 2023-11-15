شكرا لقرائتكم خبر عن الفعالية الأكثر حضورًا بالعالم.."بلاك هات" تواصل أعمالها لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل فعالية الأمن السيبراني الأكثر حضورًا بالعالم "بلاك هات" أعمالها لليوم الثاني في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، حيث تستمر أعمال النسخة الحالية حتى يوم الغد الموافق 16 نوفمبر 2023.

وتناولت جلسات اليوم الثاني من الفعالية العديد من المواضيع مثل: الاستمرارية الأمنية، والتلاعب في الأمن السيبراني، والقيادة السيبرانية، كما عقدت جلسة مفتوحة في بلاك هات كامبس للإجابة عن أسئلة المشاركين بحضور نخبة من رؤساء قطاع الأمن السيبراني.

تمكين الكوادر الوطنية

شهدت الفعالية في نهاية يومها الأول حفل تخريج متدربي معسكر طويق السيبراني، المقدم من أكاديمية طويق، بهدف تمكين الكوادر الوطنية بمهارات متنوعة في جميع مجالات الأمن السيبراني وتأهيلهم لسوق العمل بشهادات احترافية عالمية، حيث تجاوز عدد المسجلين في المعسكر 10,000 طالب، فيما اُختير أكثر من 50 طالباً للالتحاق بالمعسكر، وحصل 70% من المتخرجين على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين.

وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي خلال كلمته، إلى جهود أكاديمية طويق في تطوير وتأهيل القدرات الوطنية عبر معسكرات تعليمية صممت من وحي احتياجات سوق العمل، فيما نوه الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز أ. متعب القني بأهمية المهارات التقنية مثل: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي لوظائف المستقبل.

واحتفى الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق أ. عبدالعزيز الحمادي بالخريجين وجهودهم المبذولة خلال فترة المعسكر، وأعلن خلال حفل التخريج عن فتح باب التسجيل في 20 برنامجاً جديداً بمختلف مجالات الأمن السيبراني عبر موقع أكاديمية طويق.

يشار إلى أن فعالية بلاك هات في نسختها الحالية تأتي في عدد من المناطق والمنصات مثل: القمة التنفيذية، وآرسنال، وقاعة الأعمال، ومنطقة ورش العمل التقنية، والدورات التدريبية، ومسابقة سايبر سييد المخصصة للشركات الناشئة، فيما يأتي كل من: مسرح ديب دايف، وبلاك هات كامبس، ونادي رؤساء الأمن السيبراني بصفتهم منصات جديدة.