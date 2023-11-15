شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن المرشحين النهائيين لجوائز App Store لعام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple عن المرشحين النهائيين لجوائز App Store لهذا العام، حيث كرمت ما يقرب من 40 مطورًا للتطبيقات والألعاب عبر 10 فئات مختلفة، وتقول شركة أبل إن هذه التطبيقات "تقدم تجارب استثنائية وتحدث تأثيرًا ثقافيًا عميقًا، وفقاً لموقع 9to5mac.

تم تصميم جوائز App Store لتكريم التطبيقات والألعاب لمنصات Apple لتميزها وإبداعها وإنجازها التقني، تمثل هذه التطبيقات المتأهلين للتصفيات النهائية لجوائز هذا العام، وسيتم الإعلان عن الفائزين في وقت لاحق من هذا الشهر.

أشاد فيل شيلر، مدير التسويق سابقاً في Apple ، بالمرشحين النهائيين لجوائز App Store ، وقال: "نحن متحمسون لإنجازات هؤلاء المتأهلين للتصفيات النهائية لجائزة App Store الذين يساعدون المستخدمين حول العالم على استكشاف اهتماماتهم في الرسم والتصميم وتحرير الفيديو والتعليم والموسيقى وإدارة الوقت والتمرين والمشي لمسافات طويلة وممارسة الألعاب وغير ذلك الكثير".

في العام الماضي، توجت شبكة التواصل الاجتماعي BeRealلمشاركة الصور التي كانت منتشرة آنذاك، بجائزة أفضل تطبيق للآيفون لهذا العام.

القائمة الكاملة للمرشحين النهائيين لجوائز App Store لعام 2023

ساعد المتأهلون للتصفيات النهائية في فئة تطبيق iPhone لهذا العام المستخدمين على اكتشاف المزيد من الطرق لاستكشاف وتعلم مهارات جديدة:

AllTrails يساعدك التطبيق على التخطيط لمغامراتك الخارجية والعيش فيها ومشاركتها.

يساعدك التطبيق على التخطيط لمغامراتك الخارجية والعيش فيها ومشاركتها. Duolingo ، لجلب التعلم للجماهير .

، لجلب التعلم للجماهير Flyy ، للحفاظ على المسافرين في الوقت المحدد وخالية من التوتر في المطار .

، للحفاظ على المسافرين في الوقت المحدد وخالية من التوتر في المطار Afterplace ، لإنشاء لعبة تمثيل أدوار قديمة مع عناصر تحكم بديهية .

، لإنشاء لعبة تمثيل أدوار قديمة مع عناصر تحكم بديهية Honkai: Star Rail ، لبناء مغامرة خيالية في الفضاء مع رسوم متحركة سينمائية .

، لبناء مغامرة خيالية في الفضاء مع رسوم متحركة سينمائية Vampire Survivors ، لإلهام نوع جديد من ألعاب الحركة .





تطبيق iPad لهذا العام هو المتأهلين للتصفيات النهائية

ساعد المتأهلون للتصفيات النهائية في فئة تطبيق iPad لهذا العام المستخدمين على الاستفادة من إبداعاتهم من خلال وسائط متعددة:

DaVinci Resolve ، لإنشاء تجربة تحرير فيديو محمولة أكثر .

، لإنشاء تجربة تحرير فيديو محمولة أكثر Prêt-à-Makeup ، لإضفاء الحيوية على تصاميم الماكياج لجميع عشاق التجميل .

، لإضفاء الحيوية على تصاميم الماكياج لجميع عشاق التجميل Eggy Party ، لصياغة تجارب غريبة ومبهجة للمستخدمين .

، لصياغة تجارب غريبة ومبهجة للمستخدمين Lost in Play ، لتقديم صور وأسلوب لعب ساحرين لجميع الأعمار .

، لتقديم صور وأسلوب لعب ساحرين لجميع الأعمار Pocket City 2 ، لدعوة اللاعبين للبناء من خيالهم .

Linearity Curve ، لصياغة أدوات تصميم مبتكرة للمحترفين والمصممين الطموحين .

، لصياغة أدوات تصميم مبتكرة للمحترفين والمصممين الطموحين Photomator ، لجعل سير عمل تحرير الصور أسرع وأبسط .

، لجعل سير عمل تحرير الصور أسرع وأبسط ELEX II ، لنقل اللاعبين إلى عالم الخيال العلمي الديناميكي .

، لنقل اللاعبين إلى عالم الخيال العلمي الديناميكي Lies of P ، لتقديم طريقة لعب سلسة مع لمسة بديلة لحكاية كلاسيكية .

تطبيق Mac للمرشحين النهائيين لهذا العام