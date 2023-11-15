شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على مميزات تليجرام بسماعة الرأس Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تجعل شركة آبل سماعة الواقع المعزز/الواقع الافتراضي فيجين برو متاحة للمستخدمين في الولايات المتحدة في عام 2024، كما تشجع شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو العديد من مطوري التطبيقات على إنشاء تطبيقات جديدة لأول سماعة رأس للواقع المختلط على الإطلاق.

وفي هذا الإطار، بافل دوروف شارك مؤسس تليجرام ومديرها التنفيذي، تفاصيل حول كيف سيبدو التطبيق لمالكي آبل فيجين برو، حيث سيتمكن مالكو سماعات الرأس قريبًا من الوصول إلى تليجرام باستخدام تطبيق VisionOS الجديد، حيث أصبحت خدمة المراسلة تليجرام، أول تطبيق يعرض مفاهيم تطبيقات رؤية الطرف الثالث.

كيف سيبدو تليجرام على فيجين برو؟

يتميز تطبيق تليجرام على فيجين برو بتصميم شفاف يندمج مع المنطقة المحيطة به، وهذه هي لغة التصميم التي تستخدمها آبل لنظام التشغيل ‌visionOS‌.

يحتوي تطبيق VisionOS أيضًا على شريط جانبي يسرد جميع المحادثات المتاحة للمستخدم، لجعل مقاطع الفيديو أكثر غامرة، سيقوم التطبيق بإخراجها من الواجهة قبل أن يبدأ تشغيلها.

وفي الوقت نفسه، عند مشاركة شخصيات الرموز التعبيرية، ستكون موجودة في جميع أنحاء الشاشة وسيتم أيضًا تحريكها بطرق مختلفة، كذلك سيتمكن مستخدمو "فيجين برو"، من إرسال الرسائل باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية أو من خلال الإملاء عبر سيري.

ومثل أي أيقونات VisionOS‌ أخرى على الواجهة الرئيسية، فإن رمز تليجرام أيضًا يتحرك وينبثق قليلاً عند تحديده بصريًا، كمل تعمل الرسوم المتحركة كإشارة مرئية لتسليط الضوء على التطبيق.

ونظرًا لأن سماعة الرأس "فيجين برو"، تستخدم ميزة التنقل بالعين والإيماءات، يتعين على المستخدمين النقر بأصابعهم لتشغيل التطبيق.