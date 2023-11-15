شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرب المواهب.. OpenAI تغرى موظفى جوجل بملايين الدولارات لتطوير أبحاثها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت OpenAI حرب الاستحواذ على المواهب مع Google، حيث ذكرت صحيفة The Information أن شركة الذكاء الاصطناعي تحاول جذب بعض أفضل الباحثين في جوجل من خلال حزمة رواتب تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، بالإضافة إلى أفضل الموارد التقنية بما في ذلك شرائح تسريع الذكاء الاصطناعي لإجراء الاختبارات.

وبحسب التقرير تستكشف شركة OpenAI خيارات لبيع أسهم الموظفين والذي تقدره الشركة بمبلغ 86 مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرج الشهر الماضي، وإذا نجح القائمون على التوظيف في جذب كبار الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي في Google، فيمكنهم الاستفادة من حزم التعويضات التي تتراوح بين 5 ملايين دولار و10 ملايين دولار بعد بيع الأسهم الأخير، وفقًا لموقع The Information.

وأغلقت الشركة عملية بيع أسهم في أبريل الماضي، وتراوحت قيمتها بين 27 مليار دولار و29 مليار دولار، وفقًا لموقع TechCrunch

واستحوذت الشركة التي تقف وراء ChatGPT بالفعل على المواهب من Google وMeta للمساعدة في العمل على برنامج الدردشة الآلي الخاص بها والذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، وتم إدراج 5 باحثين سابقين في Google في قسم الشكر والتقدير في منشور مدونة OpenAI الذي أعلن عن إطلاق ChatGPT في نوفمبر الماضي.

وقامت OpenAI بتعيين ما لا يقل عن 93 شخصًا عملوا سابقًا في Google وMeta، وكان لدى الشركة حوالي 59 موظفًا سابقًا في Google وحوالي 34 موظفًا سابقًا في Meta يعملون بها اعتبارًا من فبراير، وفقًا لبيانات من LeadGenius وPunks & Pinstripes.

تُظهر قائمة الوظائف لمهندس أبحاث مع فريق OpenAI الفائق راتبًا سنويًا يتراوح بين 245 ألف دولار و450 ألف دولار، وتنص على أن إجمالي تعويضاته يشمل "الأسهم السخية" ومزايا أخرى.

وقال جان ليك، رئيس قسم المحاذاة الفائقة في الشركة، وهو فريق يركز على جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها متوافقة مع المصالح البشرية، في أغسطس إن الفريق يقوم بتعيين مهندسي أبحاث وعلماء ومديرين.