شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث ألعاب مجانية إضافية تعلنها Xbox فى نوفمبر من إجمالى 13 لعبة متاحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرف جهاز XBOX بأنه الخيار المناسب للميزانية للاعبين، مع وجود الكثير من الألعاب المجانية التي يمكن لأصحابها لعبها، وديعد هذا الشهر محصولًا وافرًا حيث يضم 13 لعبة مجانية يمكن للاعبين الاستمتاع بها، وفقا لتقرير thesun.

الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن بعضًا من أكبر إصدارات الشهر متوفرة في يوم إصدارها.

وتم توفير كل من Jusant، لعبة تسلق الجبال الرائعة من Don't Nod، وLike a Dragon Gaiden، أحدث لعبة في سلسلة Yakuza الحائزة على جوائز، مجانًا في اليوم الأول.

وجميع الألعاب الـ 13 متاحة على خدمة اشتراك Xbox ، Xbox Game Pass.

وتم تضمينها جميعًا في الطبقة الأرخص إما لوحدة التحكم أو الكمبيوتر الشخصي، باستثناء Wild Hearts التي تتطلب اشتراكًا نهائيًا.

وإذا كنت مشتركًا، فيمكنك التقاطها وتشغيلها مجانًا بمجرد إطلاقها.

سيأتي النصف الثاني من الشهر بلعبة Persona 5 Tactica، وهي لعبة إستراتيجية تعتمد على لعبة Persona 5 المرشحة لجائزة العام.

وتتضمن قصة جديدة تمامًا وشخصيات جديدة تأتي للانضمام إلى القتال.

والقفز على القطار الاستراتيجي Dune: Spice Wars ينضم أيضًا إلى تشكيلة نوفمبر، وتم إصدارها الشهر الماضي فقط، وهي أحدث اسم كبير في نوع إستراتيجية 4X.

ويختتم هذا الشهر لعبة Rollerdome، وهي لعبة إطلاق نار من منظور شخص ثالث تم إصدارها العام الماضي فقط.

فيما يلي القائمة الكاملة للألعاب القادمة إلى Xbox Game Pass في نوفمبر.

• Headbangers: Rhythm Royale – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• Jusant – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• Wartales – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• Thirsty Suitors – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• Football Manager 2024 – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• Dungeons 4 – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• مثل Dragon Gaiden: الرجل الذي مسح اسمه – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• Wild Hearts – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي (Ultimate فقط)

• Spirittea – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• جزيرة المرجان – السحابة وXbox Series X|S

• Persona 5 Tactica – السحابة ووحدة التحكم والكمبيوتر الشخصي

• الكثبان الرملية: Spice Wars – السحابة ووحدة التحكم

• Rollerdome – السحابة وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي