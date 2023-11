شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واحدة من أفضل ألعاب الخيال العلمى على الإطلاق قادمة إلى Nintendo Switch والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى لعبة Outer Wilds أخيرًا إلى Nintendo Switch الشهر المقبل وهى لعبة خيال علمى نالت استحسان النقاد وتدور حول استكشاف النظام الشمسى عبر حلقات زمنية متكررة .

وكان معرض Indie World Showcase فى نوفمبر 2023 كشف عن أن العديد من العناوين المستقلة المثيرة للاهتمام ستأتي إلى Nintendo Switch خلال العام المقبل ، وفقا لتقرير digital trend .

وتم طرح منفذ Nintendo Switch لـ Outer Wilds لأول مرة فى عام 2021 وكان من المقرر إصداره خلال صيف ذلك العام، لكنه لم يصل إلى نافذة الإصدار هذه، ولم نسمع الكثير عن الميناء حتى الآن باستثناء ما تم ذكره خلال أحد العروض الخاصة بالناشر Annapurna Interactive.

وأظهر مقطع Indie World Showcase المخصص للعبة بعضًا من أسلوب اللعب المبني على الفيزياء أثناء اللعب على Switch، ويبدو أنه يبدو جميلًا ويعمل بمعدل إطارات قوي، و يسمى Outer Wilds: إصدار عالم الآثار ، ويأتي هذا الإصدار من اللعبة مع Echoes of the Eye DLC وسيتم إطلاقه رقميًا في 7 ديسمبر ، وسيحصل على إصدار فعلي لـ Switch في وقت ما من العام المقبل.

خارج Outer Wilds ، تم تأكيد ألعاب مستقلة أخرى بارزة مثل Core Keeper وMoonstone Island وPlanet of Lana وHeavenly Bodies و Backpack Hero أيضًا خلال العرض، وعلمنا أيضًا أن Shantae Advance: Risky Revolution ، وهي لعبة Game Boy Advance التي لم يتم إصدارها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تم الانتهاء منها أخيرًا وإصدارها على Nintendo Switch.

وتم أيضًا عرض بعض الأشياء الجديدة تمامًا، مثل لعبة التحقيق القائمة على البطاقات من Humble Games وMemorable Games On Your Tail ، ولعبة مغامرات التصوير الفوتوغرافي التي تعتمد على التوجيه والضغط The Star Name Eos والمزيد، ويجب على أولئك الذين يرغبون في لعب شيء جديد أن يعلموا أيضًا أن بعض الألعاب التي ظهرت خلال معرض Indie World Showcase هذا قد تم إسقاطها في الظل بعد العرض التقديمي، مثل Howl، وBackpack Hero ، و Enjoy the Diner ، و Passpartout 2: The Lost Artist .