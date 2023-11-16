شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تنقلب على قاعدة مثيرة للجدل لموزعى Cybertruck.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
وتمت إضافة البند الذي يهدد باتخاذ إجراءات ضد بائعي Cybertruck، الذي سيتم إطلاقه في 30 نوفمبر، إلى الاتفاقية الأسبوع الماضي وكان قابلاً للعرض عبر الإنترنت ، وفقا لتقرير digital trend.
حتى أنها قالت إنه قد يتم منع البائعين من شراء سيارات تسلا في المستقبل.
ولكن بعد إعادة التفكير، قامت شركة صناعة السيارات بإزالة البند المثير للجدل من اتفاقية الشراء الخاصة بها، مما يمنح مالكي Cybertruck الحرية الكاملة فيما يفعلونه بشاحنتهم الكهربائية بمجرد حصولهم على ملكيتها.
وتشير شركة إلكتريك، التي كانت أول من أبلغ عن إزالة هذا البند، إلى أنه بدا وكأنه قاعدة غريبة يجب فرضها في المقام الأول ، ويظهر مثل هذا الشرط أحيانًا مع المحركات النادرة أو باهظة الثمن، ومن المعروف أن شركات صناعة السيارات مثل فيراري وفورد وبورش تستخدمها أحيانًا.
وكشفت تسلا النقاب عن Cybertruck في عام 2019 وسيتم تقديم البيك أب الكهربائي لأول العملاء في حدث خاص يوم الخميس 30 نوفمبر. يمكن للمالكين الجدد بعد ذلك إلقاء نظرة على اتفاقية الشراء النهائية لتأكيد صياغتها بشأن إعادة البيع وليس الكثير منهم سوف يفكرون في طرحه على الفور في السوق.
وزعمت التقارير في شهر يوليو أن شركة تسلا تلقت حوالي 1.9 مليون طلب لشراء سيارة Tesla Cybertruck التي طال انتظارها، حيث طُلب من كل عميل إيداع مبلغ 100 دولار كإيداع، وفي الشهر نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، إن الطلب على Cybertruck "بعيد جدًا عن الخطاف، ولا يمكنك حتى رؤية الخطاف".
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