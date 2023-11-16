شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تنقلب على قاعدة مثيرة للجدل لموزعى Cybertruck.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة Tesla بندًا في اتفاقية الشراء الخاصة بها ينص على أنها يمكنها مقاضاة مالكي Cybertruck مقابل 50 ألف دولار على الأقل إذا حاولوا بيعها في غضون عام بعد الشراء دون الحصول أولاً على اتفاقية مكتوبة من الشركة.

وتمت إضافة البند الذي يهدد باتخاذ إجراءات ضد بائعي Cybertruck، الذي سيتم إطلاقه في 30 نوفمبر، إلى الاتفاقية الأسبوع الماضي وكان قابلاً للعرض عبر الإنترنت ، وفقا لتقرير digital trend.

حتى أنها قالت إنه قد يتم منع البائعين من شراء سيارات تسلا في المستقبل.

ولكن بعد إعادة التفكير، قامت شركة صناعة السيارات بإزالة البند المثير للجدل من اتفاقية الشراء الخاصة بها، مما يمنح مالكي Cybertruck الحرية الكاملة فيما يفعلونه بشاحنتهم الكهربائية بمجرد حصولهم على ملكيتها.

وتشير شركة إلكتريك، التي كانت أول من أبلغ عن إزالة هذا البند، إلى أنه بدا وكأنه قاعدة غريبة يجب فرضها في المقام الأول ، ويظهر مثل هذا الشرط أحيانًا مع المحركات النادرة أو باهظة الثمن، ومن المعروف أن شركات صناعة السيارات مثل فيراري وفورد وبورش تستخدمها أحيانًا.

ومن غير المتوقع أن تدخل Cybertruck مرحلة الإنتاج الضخم حتى عام 2025، لذلك من المحتمل أن Tesla أرادت تثبيط المضاربين وبيع الدفعة الأولى من Cybertrucks لعملاء حقيقيين، بدلاً من رؤيتها تصل على الفور إلى السوق المستعملة بسعر مبالغ فيه إلى حد كبير، ولكن لأي سبب من الأسباب، يبدو أن صانع السيارات قد غير رأيه بشأن هذه القضية.

وكشفت تسلا النقاب عن Cybertruck في عام 2019 وسيتم تقديم البيك أب الكهربائي لأول العملاء في حدث خاص يوم الخميس 30 نوفمبر. يمكن للمالكين الجدد بعد ذلك إلقاء نظرة على اتفاقية الشراء النهائية لتأكيد صياغتها بشأن إعادة البيع وليس الكثير منهم سوف يفكرون في طرحه على الفور في السوق.

وزعمت التقارير في شهر يوليو أن شركة تسلا تلقت حوالي 1.9 مليون طلب لشراء سيارة Tesla Cybertruck التي طال انتظارها، حيث طُلب من كل عميل إيداع مبلغ 100 دولار كإيداع، وفي الشهر نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، إيلون ماسك، إن الطلب على Cybertruck "بعيد جدًا عن الخطاف، ولا يمكنك حتى رؤية الخطاف".