شكرا لقرائتكم خبر عن بلاك هات.. 3 طلاب يتنافسون على اكتشاف الثغرات البرمجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتنافس طلاب المرحلة الثانوية الثلاثة جبر العتيبي ومشاري السرحاني ورغد القحطاني، المتدربين بأكاديمية طويق، على اكتشاف الثغرات البرمجية في فعالية الأمن السيبراني "بلاك هات" التي تقام حاليًا في مركز واجهة الرياض.

ويروي مشاري السرحاني بدايات اهتمامه وشغفه الكبير بالأمن السيبراني من خلال اطلاعه على المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، عن أهميته ومخاطرة على المستوى العالمي والمحلي، والفضول المعرفي الذي راوده للبحث والقراءة عنه.

وأوضح أن التعلم الذاتي في مجال الأمن السيبراني كان له الأثر البالغ الذي انعكس على أعماله وإمكانياته البرمجية، مشيرًا إلى وصوله للاحترافية مع برامج أكاديمية طويق التدريبية والتحفيز المعنوي، وكان الانطلاقة الحقيقية لمسيرته.

اكتشاف ثغرة برمجية

ووصف جبر العتيبي مشاعره حين اكتشافه ثغرة برمجية في أحد المواقع، والإبلاغ عنها في منصة مكافأة الثغرات في الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.

وأوضح أن العمل الجماعي في مجال الأمن السيبراني عبر المعسكرات، يضفي جوًا من الحماسة والمنافسة العالية، وهو ما تقدمه برامج الاتحاد.

ولفتت رغد القحطاني إلى أن زيادة قدراتها البرمجية من خلال منصة التحديات التي يشرف عليها "الاتحاد للأمن السيبراني"، وتطوير مهاراتها وتحديث معلوماتها.

10 آلاف مشارك

وشهدت فعالية "بلاك هات" حفل تخريج متدربي معسكر طويق السيبراني، المقدم من أكاديمية طويق، بهدف تمكين الكوادر الوطنية بمهارات متنوعة في جميع مجالات الأمن السيبراني، وتأهيلهم لسوق العمل بشهادات احترافية عالمية.

وتجاوز عدد المسجلين في المعسكر 10 آلاف طالب، فيما اختير أكثر من 50 طالبًا للالتحاق بالمعسكر، وحصل 70% من المتخرجين على عروض وظيفية خلال أقل من شهرين.