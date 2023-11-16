شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة قصر منشورات إنستجرام والريلز على الأصدقاء المقربين فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم انستجرام بتوسيع ميزة الأصدقاء المقربين من القصص والملاحظات إلى المنشورات والمقاطع ، وعلى هذا النحو ستتمكن من مشاركة المقاطع ومنشورات الموجز مع جمهور أصغر وربما أكثر ثقة بدلاً من كل من يتابعك ، وفقا لتقرير engadget.

يقول فريق انستجرام، إن الأشخاص يستخدمون الأصدقاء المقربين "كمساحة خالية من الضغط للتواصل مع الأشخاص الأكثر أهمية" ، من خلال توسيع خيار الأصدقاء المقربين ليشمل Reels ومنشورات الموجز، ويأمل المطورون أن يكون لديك المزيد من الطرق لتكون أكثر أصالة على انستجرام مع الحصول على المزيد من الخيارات حول من يرى المحتوى الخاص بك.

وتعد مشاركة مقطع فيديو أو منشور موجز مع الأصدقاء المقربين أمرًا بسيطًا جدًا، عندما تقوم بإنشاء حساب اضغط على زر الجمهور، وحدد الأصدقاء المقربين، ثم اضغط على مشاركة، سيكون للمنشور أو المقطع علامة نجمة خضراء، لذا سيعرف الأشخاص المدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك والذين يرونها أنهم جزء من نادى حصرى. ولتسليط الضوء على توسيع الميزة، قد ترى زر علامة الزائد الخاص بالتطبيق يتحول إلى رمز نجمة خضراء اعتبارا من اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن قائمة الأصدقاء المقربين ستكون هي نفس مجموعة الأشخاص عبر جميع ميزات انستجرام ، ومع ذلك يبحث Instagram عن طرق أخرى للجميع لمشاركة الأشياء مع جماهير أصغر.

فى الشهر الماضي، كشف رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن فريقه كان يجرب طريقة تسمح للمستخدمين بمشاركة القصص مع مجموعات فرعية مختلفة من المتابعين ، وتمكن مستخدمو فيسبوك منذ فترة طويلة من إعداد العديد من قوائم الأصدقاء المختلفة واختيار الشخص الذي سيشارك منشورًا معه.