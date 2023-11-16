شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ميزة قصر منشورات إنستجرام والريلز على الأصدقاء المقربين فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقوم انستجرام بتوسيع ميزة الأصدقاء المقربين من القصص والملاحظات إلى المنشورات والمقاطع ، وعلى هذا النحو ستتمكن من مشاركة المقاطع ومنشورات الموجز مع جمهور أصغر وربما أكثر ثقة بدلاً من كل من يتابعك ، وفقا لتقرير engadget.
وتعد مشاركة مقطع فيديو أو منشور موجز مع الأصدقاء المقربين أمرًا بسيطًا جدًا، عندما تقوم بإنشاء حساب اضغط على زر الجمهور، وحدد الأصدقاء المقربين، ثم اضغط على مشاركة، سيكون للمنشور أو المقطع علامة نجمة خضراء، لذا سيعرف الأشخاص المدرجون في قائمة الأصدقاء المقربين لديك والذين يرونها أنهم جزء من نادى حصرى. ولتسليط الضوء على توسيع الميزة، قد ترى زر علامة الزائد الخاص بالتطبيق يتحول إلى رمز نجمة خضراء اعتبارا من اليوم.
فى الشهر الماضي، كشف رئيس إنستجرام، آدم موسيري، أن فريقه كان يجرب طريقة تسمح للمستخدمين بمشاركة القصص مع مجموعات فرعية مختلفة من المتابعين ، وتمكن مستخدمو فيسبوك منذ فترة طويلة من إعداد العديد من قوائم الأصدقاء المختلفة واختيار الشخص الذي سيشارك منشورًا معه.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز