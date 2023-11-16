شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاركة الموقع المباشر باستخدام خرائط جوجل.. دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر يلعب فيه الاتصال والمعلومات في الوقت الفعلي دورًا محوريًا في حياتنا اليومية، أصبحت مشاركة الموقع المباشر ميزة لا تقدر بثمن، حيث تتيح خرائط جوجل، أحد تطبيقات الملاحة الأكثر استخدامًا على نطاق واسع، للمستخدمين مشاركة موقعهم في الوقت الفعلي مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء.

سواء كنت تقوم بتنسيق اللقاءات، أو ضمان سلامة أحبائك، أو تتبع مكان وجود بعضكم البعض، تثبت هذه الميزة أنها عملية وسهلة الاستخدام.

فيما يلي دليل خطوة بخطوة حول كيفية مشاركة موقعك المباشر:

استخدام خرائط جوجل على الهاتف المحمول (Android/iOS):

1- افتح خرائط جوجل

2- تأكد من تثبيت تطبيق خرائط جوجل على جهازك المحمول.

3- افتح التطبيق وتأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل، ثم حدد موقعك

4- اضغط على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك الحالي على الخريطة، سيؤدي هذا إلى فتح قائمة في أسفل الشاشة.

6- في القائمة، انقر على "مشاركة موقعك" أو "مشاركة موقعك في الوقت الفعلي"، حسب جهازك.

7- اختر المدة التي تريد مشاركة موقعك المباشر خلالها (على سبيل المثال، 15 دقيقة، أو ساعة واحدة، أو حتى تقوم بإيقاف تشغيلها).

8- حدد جهات الاتصال، ثم اختر جهات الاتصال التي تريد مشاركة موقعك المباشر معها، حيث يمكنك تحديد جهات الاتصال من جهات اتصال جوجل أو إدخال عنوان بريد إلكتروني.

9- بمجرد تحديد جهات الاتصال، اضغط على زر "إرسال"، ستتلقى جهات الاتصال المحددة إشعارًا يحتوي على رابط لعرض موقعك المباشر.

يمكنك التوقف عن مشاركة موقعك المباشر في أي وقت عن طريق الرجوع إلى قائمة مشاركة الموقع وتحديد خيار "إيقاف المشاركة".

استخدام خرائط جوجل على سطح المكتب:

1- افتح خرائط جوجل

2- تفضل بزيارة خرائط Google في متصفح الويب.

3- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل.

4- شارك موقعك، انقر على النقطة الزرقاء التي تمثل موقعك على الخريطة.

ستظهر نافذة صغيرة، ثم انقر على "مشاركة موقعك".

5- حدد المدة التي تريد مشاركة موقعك المباشر خلالها.

6- أدخل عناوين البريد الإلكتروني للأشخاص الذين تريد مشاركة موقعك معهم.