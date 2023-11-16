شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين "الدردشة الصوتية" و"المكالمات الجماعية" على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق WhatsApp أنه سيطرح قريبًا ميزة الدردشة الصوتية لجميع المستخدمين، وعلى الرغم من أنها تبدو كميزة الدردشات الجماعية المتوفرة بالفعل، إلا أن هناك أربعة اختلافات رئيسية بين الميزتين.







أقل إزعاجًا من المكالمات الجماعية أقل إزعاجًا من المكالمات الجماعية عندما يتصل بك أصدقاؤك، سترى هاتفك يرن ولكن في الدردشة الصوتية، تختلف الأمور قليلاً، سيتم بدء الدردشة الصوتية بهدوء دون الاتصال بالمتلقي ويمكن للمستخدمين الانضمام إلى الدردشة من خلال فقاعة داخل الدردشة، ويمكن للمستخدمين معرفة من انضم إلى الدردشة الصوتية في لافتة أسفل الشاشة.

مخصصة للمجموعات التى تزيد عن 32 شخصاقال WhatsApp إن ميزة الدردشة الصوتية الجديدة يتم طرحها عالميًا لمجموعات كبيرة تتراوح من 33 إلى 128 شخصًا، وتتوفر ميزة المكالمة الجماعية لما يصل إلى 32 مشاركًا، وهذه الميزة متاحة فقط على الجهاز الأساسي وتكون لدردشات الصوتية مشفرة من طرف إلى طرف بشكل افتراضى.

طرق مختلفة للوصول إليهاإذا كنت تريد إجراء مكالمة جماعية، فيمكنك التمرير للوصول إلى شاشة "المكالمات"، والنقر على أيقونة "+" في الأسفل وإضافة مشاركين لإجراء مكالمة، وعندما يتعلق الأمر بالمحادثات الجماعية، سيكون لديك رمز "الموجي" لبدء محادثة صوتية.

مزيد من الحرية في التحدث على الواتساب ستسمح الدردشات الصوتية أيضًا للمستخدمين بالتحدث المباشر على الفور مع أعضاء الدردشة الجماعية مع الاستمرار في القدرة على إرسال الرسائل في المجموعة، ويمكن لأعضاء المجموعة غير المشاركين في الدردشة الصوتية أيضًا رؤية الملفات الشخصية للأشخاص الموجودين في الدردشة الصوتية من رأس الدردشة وعلامة التبويب "المكالمات".

من المسلم به أن الدردشات الصوتية ستنتهي تلقائيًا بمجرد مغادرة الجميع للدردشة، لكن WhatsApp يقول إنها ستنتهي أيضًا إذا لم ينضم أحد إلى الشخص الأول أو الأخير في الدردشة لمدة 60 دقيقة.