شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوة بخطوة.. كيفية تنظيف هاتف iPhone 15 Pro المصنوع من التيتانيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت Apple هاتف iPhone 15 بحواف من ماده التيتانيوم لأول مرة، وقالت أبل منذ فترة، يجب عليك تنظيف جهاز iPhone الخاص بك على الفور إذا لامس أي شيء قد يسبب بقعًا أو أضرارًا أخرى - على سبيل المثال، الأوساخ أو الرمل، أو الحبر، أو المكياج، أو الصابون، أو المنظفات، أو الأحماض أو الأطعمة الحمضية، أو المستحضرات، ولكن ما هو الآمن أو الأفضل للاستخدام لتنظيف iPhone 15 Pro، دعونا نلقي نظرة على كيفية تنظيف iPhone من خلال ما يجب فعله وما لا يجب فعله خطوة بخطوة، وفقاً لموقع 9to5mac.

الشيء الجديد في إطار التيتانيوم لجهاز iPhone 15 Pro هو أن شركة Apple تقول إن "الزيت الموجود في بشرتك قد يغير لون الشريط الخارجي مؤقتًا"، إذا كنت تستخدم جهاز 15 Pro بدون حافظة، فمن السهل إصلاح ذلك عن طريق مسحه بقطعة قماش مبللة قليلاً من الألياف الدقيقة.

كيفية تنظيف ايفون 15 برو :

أفضل العناصر لتنظيف iPhone 15 Pro، قطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة أو ما شابه ذلك، 70% كحول أيزوبروبيلي أو 75% كحول إيثيلي، قم بالرش على قطعة القماش الخاصة بك أولاً، وليس على جهاز iPhone الخاص بك، لا تستخدم بخاخات التنظيف ولا تستخدم مواد التبييض، قبل تنظيف الهاتف اتبع الخطوات الاتية:

خطوات تنظيف هاتف iPhone 15 Pro

1- إيقاف تشغيل جهاز iPhone الخاص بك قبل تنظيفه.

2- تأكد أيضًا من فصله عن الكابلات أو الملحقات امسح جهاز iPhone الخاص بك.

3- بقطعة قماش نظيفة من الألياف الدقيقة بلل قطعة القماش قليلًا بالماء إذا لزم الأمر.