تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Redmi K70 المرتقب من شاومي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف شاومي المرتقب Redmi K70 المتوقع إطلاقه خلال الفترة القادمة.

قدمت شاومي سلسلة هواتف Redmi K60 للأسواق في نهاية العام الماضي، ومن جديد بدأت العملاق الصيني العمل على جيل جديد من سلسلة هواتف Redmi K.

ولقد سلطت أحدث التسريبات الضوء على هاتف Redmi K70 بشكل خاص الذي يظهر في صور ثلاثية الأبعاد باللون الأبيض.

وتؤكد الصور على أن شاومي تدعم الإصدار الجديد بتصميم مربع لوحدة الكاميرة الخلفية التي تظهر بتصميم بارز في الغطاء الخلفي والتي تتضمن أربعة من الفتحات تشمل ثلاثة من الكاميرات مع فلاش LED.

ويأتي هذا التصميم على عكس التصميم المميز لكاميرة هاتف Redmi K60 التي تميزت بتصميم مستطيل يشغل زاوية الهاتف.

أيضاً تؤكد الصور المسربة على أن هاتف Redmi K70 يحاكي تصميم هواتف Poco في وحدة الكاميرة الخلفية، إلا أن شاومي تستعد لإطلاق هاتف Poco F5 Pro لذا لا يمكن التأكيد على أن هواتف Redmi K70 ستنطلق للأسواق العالمية.

يذكر أن هاتف Redmi K70 Pro رصد في قاعدة بيانات Geekbench برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3 الجديدة من كوالكوم، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول إصدارات شاومي القادمة.

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