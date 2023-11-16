شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تستعد لإطلاق قمر جديد لمراقبة المناخ وجليد القطب الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "روس كوسموس" أن قاعدة "بايكونور" الفضائية، بدأت بالتحضير لإطلاق قمر روسى جديد مخصص لدراسة المناخ ومراقبة جليد القطب الشمالى.

وذكرت "روس كوسموس" - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس، أنه تم نقل قمر (Arktika-M) رقم 2 على متن طائرة من مطار شيريميتوفو إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية، وبدأت في القاعدة عمليات التحضير لإطلاقه.

وأضاف البيان: "سيخضع القمر لبعض الفحوصات الإضافية في القاعدة، وسيتم تزويده بالوقود وتثبيته على الصاروخ الفضائي، ومن المفترض أن يطلق في منتصف ديسمبر المقبل، على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b".

وكانت روسيا قد أرسلت أول قمر من أقمار (Arktika-M) إلى الفضاء في 28 فبراير 2021، وأطلقته حينها من قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وتسعى وكالة "روس كوسموس" لإطلاق مجموعة من هذه الأقمار إلى الفضاء لاستخدامها في مراقبة المناخ والأحوال الجوية على الأرض، ومراقبة الجليد في مناطق القطب الشمالى، كما يمكن استعمالها لتأمين الاتصالات في العديد من مناطق كوكب الأرض.