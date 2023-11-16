شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 نصائح لتحسين عمر بطارية هاتفك الذكي العامل بنظام أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت هواتفنا الذكية أدوات لا غنى عنها للتواصل والعمل والترفيه، ومع ذلك فإن استخدامها المستمر يمكن أن يؤثر سلبًا على بطارياتها، مما يتركنا نسعى جاهدين للحصول على شاحن عندما نكون في أمس الحاجة إليه، هناك العديد من الطرق البسيطة والفعالة لإطالة عمر بطارية هاتف أندرويد والحفاظ عليه قيد التشغيل طوال اليوم.

تقليل سطوع الشاشة

عادةً ما تستهلك شاشات العرض أكبر قدر من الطاقة في أي جهاز إلكتروني وتكون بمثابة العامل الأساسي لاستنزاف البطارية بسرعة، كما يؤدي تقليل سطوع الشاشة إلى تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير مما يساعد في إطالة عمر بطارية جهاز أندرويد الخاص بك.

تقصير وقت إيقاف تشغيل الشاشة

تتيح الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android للمستخدمين اختيار المدة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا، كذلك يؤدي تقليل هذا الفاصل الزمني إلى تحسين عمر البطارية عن طريق إلغاء تنشيط الشاشة بسرعة عندما يكون الهاتف خاملاً مما يوفر طاقة البطارية.

تمكين السطوع التلقائي

غالبًا ما تشتمل الهواتف الذكية الحديثة على مستشعر للضوء المحيط، مما يضبط سطوع الشاشة بناءً على الظروف البيئية، كما لا تعمل هذه الميزة على تحسين عمر البطارية فحسب، بل تعمل أيضًا على تقليل سطوع الشاشة تلقائيًا في المناطق المحيطة المظلمة.

قم بتقليل معدل التحديث إلى 60 هرتز أو اختر الخيار التكيفي

تأتي الهواتف الذكية الحديثة مزودة بشاشة ذات معدل تحديث عالٍ يمكن أن يصل إلى 165 هرتز، وتتمتع هذه الهواتف أيضًا بخيار تحديد معدل التحديث بـ 60 هرتز، مما يستهلك طاقة أقل على حساب السلاسة، كذلك تأتي بعض الهواتف أيضًا مزودة بتقنية LTPO التي يمكنها تقليل معدل تحديث الشاشة بما يصل إلى 1 هرتز مما قد يقلل بشكل أكبر من استهلاك الطاقة، لذلك بناءً على الخيار المتاح، اختر 60 هرتز أو التكيفي لتوفير عمر البطارية.

تعطيل الاهتزازات

تستهلك الاهتزازات طاقة أكبر من نغمات الرنين، كما يعد تعطيل تلك الاهتزازات، بمثابة إستراتيجية فعالة للحفاظ على عمر البطارية.

الحد من استخدام البطارية للتطبيقات

تستخدم تطبيقات الخلفية موارد كبيرة للنظام، مما يساهم في زيادة استهلاك البطارية، لذا يعد تعطيل خدمات الخلفية، وخاصة تلك التي تستهلك طاقة زائدة، مفيدًا لتحسين عمر البطارية.

تفعيل وضع توفير الطاقة

تأتي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد مزودة بأوضاع توفير الطاقة التي تعمل على إطالة عمر البطارية عن طريق إلغاء تنشيط خدمات الخلفية، وتقليل سطوع الشاشة، وفي بعض الحالات، تقليص أداء وحدة المعالجة المركزية.

إغلاق التطبيقات غير المستخدمة

يمكن أن يؤدي تشغيل تطبيقات متعددة في وقت واحد إلى استنفاد بطاريتك بسرعة، لذا يجب غلق التطبيقات غير المستخدمة للحفاظ على الطاقة.

ضبط إعدادات المزامنة

يمكن أن تكون مزامنة البيانات، مثل تحديثات البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، مستهلكة للطاقة.

اضبط إعدادات المزامنة لديك لإجراء المزامنة بشكل أقل تكرارًا أو فقط عند الاتصال بشبكة Wi-Fi، مما يقلل من استخدام الطاقة.

اختر مظهرًا أسود أو داكنًا

يثبت الوضع الداكن أو المظهر الأسود فائدته لشاشات OLED من خلال إيقاف تشغيل وحدات البكسل التي قد تعرض اللون الأسود، وبالتالي توفير عمر البطارية.