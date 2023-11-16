تكنولوجيا: هاتف Asus ROG Phone 8 Ultimate يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصد هاتف الألعاب ROG Phone 8 Ultimate المرتقب من Asus في قاعدة بيانات 3C بتقنية الشحن السريع بقدرة 65W.

بدأت شركة Asus في العمل على جيل جديد من الهواتف المخصصة للألعاب، حيث من المقرر أن تقدم سلسلة ROG Phone 8 للأسواق العام المقبل.

ولقد ظهر هاتف ROG Phone 8 Ultimate في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم (ASUS_AI2401_A) وتقنية الشحن السريع بقدرة 65W، بمعايير PPS PD3.0 وبروتوكول QC5.

من جانب أخر سجل هاتف ROG Phone 8 بنموذج رقم (ASUS_AI2401_A)، بينما سجل هاتف ROG Phone 8 Pro بنموذج رقم (ASUS_AI2401_E) في قاعدة بيانات IMEI.

أيضاً من المقرر أن تدعم Asus سلسلة هواتف ROG Phone 8 برقاقة Snapdragon 8 Gen 3، مع ذاكرة عشوائية مرتفعة، وأعلى معدل تحديث في الشاشة التي تتميز بتقنية AMOLED، كما تنطلق الهواتف بنظام تشغيل Android 14، وواجهة ROG UI.

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