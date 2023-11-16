تكنولوجيا: هواتف Galaxy S24 تجلب إختصار لكاميرة Instagram في شاشة القفل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات للكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف Galaxy S24 القادمة من سامسونج، حيث تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج قد تدعم الإصدارات القادمة بإختصار لكاميرة Instagram في شاشة القفل.

في تسريبات مصورة جديدة نشرت عبر “Alessandro Paluzzi” مؤخراً كُشِف عن ميزة جديدة تقدم من سامسونج في سلسلة هواتف Galaxy S24.

وتوضح لقطة الشاشة أن إختصار كاميرة الإنستقرام قد يكون جزء من تحديث واجهة One UI 6.1 القادم والذي ينطلق مع سلسلة Galaxy S24.

يذكر أن واجهة سامسونج تدعم غالباً عرض عدد محدود من إختصارات التطبيقات في شاشة القفل، والذي يتضمن إختصار تطبيقات الموسيقى، والطقس والتنبهات، لذا قد تتجه سامسونج لتغيير هذه الإستراتيجية للمرة الأولى في الجيل القادم من هواتفها الذكية المميزة.

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